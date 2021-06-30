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【六四集會】支聯會副主席鄒幸彤被撤保釋　被控煽惑未經批准集結周五提堂

政治 22:18 2021/06/30

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支聯會今年不獲准舉辦六四晚會。（經濟日報資料圖片）

在今年6月4日被捕，但獲准保釋的支聯會副主席鄒幸彤，今日被撤銷保釋，並正式落案起訴，煽惑他人明知而參與未經批准集結，案件於後日提堂。

警方又稱，有團體申請，明天在維園舉行公眾活動，但活動已被警方禁止，惟發現有人在社交媒體宣傳及呼籲參與有關活動，並懷疑與鄒幸彤有關，而將她拘捕作進一步調查。

被問到鄒幸彤已刪除，有關七一集會及遊行貼文，為何仍然被捕，警方稱不便透露詳情。至於另一名因宣傳六四集會被捕的男子，目前仍在保釋候查當中。

支聯會原計劃，今年6月4日在維園舉行六四集會，但遭到警方禁止。鄒幸彤在6月4日早上被捕，翌日獲准以1萬元保釋，原訂在下月5日報到。

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責任編輯：陳宛彤

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