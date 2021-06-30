【疫苗獎償】羅氏集團推出虛擬貨幣獎賞「D2 幣」　名額共10名與以太幣掛勾

▲ 羅氏集團推出虛擬貨幣獎賞「D2 幣」，名額共10名，與以太幣掛勾。(網上圖片)

羅氏集團及D2 Place於今日(30日)公布，為響應特區政府的「全城起動 快打疫苗」運動，將為已接種疫苗的市民送出逾千份獎品，包括D2 Place HK$100餐飲現金券、購物現金券、PowerPlay Arena會籍及其電子代幣，以及CGV Cinemas電影換領券等等，以及全港首次推出的虛擬貨幣獎賞「D2 幣」，每枚價值相等於十分一以太幣 (0.1ETH)，名額共10名。

得奬者憑「D2 幣」可在指定期間於D2 Place享有以下非凡禮遇，包括：換領所有D2 Place節慶活動及公眾娛樂活動之優先入場票、每月均可換領電影換領券、PowerPlay Arena飄移車體驗、The Barn/集作購物現金券及D2 Place餐飲現金券。而「D2 幣」價值與以太幣掛勾，得獎者可於領獎後提出兌換「D2 幣」，並以虛擬交易方式換取十分之一之以太幣 (0.1 ETH)。

任何符合資格的香港居民均可參加是次獎賞活動，以鼓勵大眾盡快接種疫苗，建立全社會保護屏障。獲獎市民於領獎時必須出示香港身份證正本及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，證明已於2021年9月30日或之前完成接種兩劑由香港政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗，方可換領獎品。

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責任編輯：洪芷晴



