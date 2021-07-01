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【授勳名單】4警員獲頒銀英勇勳章　有人曾處理「香港史上最危險自製炸藥案」

政治 00:02 2021/07/01

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多名曾於反修例期間執勤的警員獲頒授勳章。（經濟日報資料圖片）

8名在反修例風波執勤的警員，今年分別獲頒授銀及銅英勇勳章，當中兩人被官方形容曾處理了「香港史上最危險的炸藥案」及「香港史上兩枚最大的自製炸彈案件」。至於上周升任「一哥」警務處處長的蕭澤頤，則與警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、高級助理處長郭蔭庸等，同獲授紀律部隊及廉政公署卓越獎章。

今年有4人獲頒授銀英勇勳章，全部都是警員。當中有兩人是在示威中受傷，分別是在去年7月1日，遭到雨傘及拳頭襲擊，以及利刀割傷的警員雷俊傑，以及在去年1月19日，被人用不明硬物襲擊，打至頭破血流的警長孫偉薇。

其餘兩名獲頒銀英勇勳章的是警司黎遨遊及盧秉善，二人分別奉召處理，前年7月的「香港史上最危險的自製炸藥案件」，以及前年12月的「香港史上兩枚最大的自製炸彈案件」。政府稱，二人安全地銷毁炸藥及拆除炸彈，從而防止對警察及市民作出的攻擊。

獲頒銅英勇勳章的4人，同樣是清一色警員。此外，獲得紀律部隊及廉政公署榮譽獎章的49人，有22人為警務人員，包括助理處長（國家安全2）江學禮、人事及訓練處處長周一鳴。

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記者：陳宛彤

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