【四萬訂閱】馬天佑拍片兼送Staycation　Mayao自爆吳雨霏是伯樂【有片】

▲ 馬天佑（Mayao）的YouTube頻道「馬天佑 Mayao」已超過4萬人訂閱。

集服裝設計、歌手、創意總監、KOL於一身的馬天佑（Mayao），最近其YouTube頻道「馬天佑 Mayao」已超過4萬人訂閱。

為了慶祝這件大事，馬天佑在他的頻道送出文華酒店Staycation，只要是「愛馬士同學會」的會員，就能夠有機會得到Staycation大獎。

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▲ 馬天佑（Mayao）送禮給「愛馬士同學會」的會員。

Mayao最近拍了一條「4萬訂閱Q&A」，讓更多人認識到鏡頭後的他是一個怎樣的人。

Mayao在片中大爆，雖然外表給人一種「喜愛夜蒲」的感覺，但原來初戀竟然是發生在23歲，兼且Mayao每次拍拖都並非「玩玩吓」，每段愛情都很深刻。

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▲ 馬天佑（Mayao）最近拍了一條「4萬訂閱Q&A」。

在鏡頭前都穿著得很有型格，而在外國讀大學的時期更加喜愛著高踭鞋，但回到香港後著高踭鞋給人感覺很「異類」，所以收歛了很多。到了現在，Mayao私底下就更加是以樸素為主。

Mayao指︰「我每次工作都被靚衫包圍，但認識我的人都知道，我平時外出喜歡穿Uniqlo，最簡約的紫色Tee，衣櫃內7成的衣服都是這個牌子的淨色衣服。我每個月的置裝費只是三千至五千元，私下的我的衣著很樸素。」

▲ 馬天佑（Mayao）的第一個Styling工作是幫Kary做唱片《我本人》。

Mayao在片中提到他的伯樂是吳雨霏（Kary）。

Mayao說︰「我第一個Styling工作就是在2011年幫Kary做唱片《我本人》。當時的我仍在讀書。做完這張唱片之後就有很多好事隨之發生，帶給我很多機會，造就了今天的我，所以我很多謝這位好朋友兼伯樂。」

▲ 馬天佑（Mayao）和吳雨霏（Kary）相擁。

他續指：「除了唱片，Kary的第一個紅館演唱會我亦有份參與，這個亦是我第一個參與的紅館演唱會，記得完Show當晚，我和Kary因為覺得好感動，所以在後台抱着住哭了很久。」

Mayao每次工作都全情投入，跟每個合作過的藝人都感情友好。

同場加映：何泳芍專訪