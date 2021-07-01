【授勳名單】7人獲頒大紫荊鄭若驊張舉能上榜　葉劉隔19年獲頒大紫荊

▲ (經濟日報資料圖片)

政府公布今年授勳名單，共7人獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，為特首林鄭月娥任內最多一次，包括︰今年初剛上任的終審法院首席法官張舉能、律政司司長鄭若驊、新民黨主席葉劉淑儀、行政會議成員周松崗，新華集團主席蔡冠深、全國僑聯副主席盧文端；以及潮屬社團總會主席陳振彬。

今年獲頒金紫荊星章有18人、銀紫荊星章有22人、銅紫荊星章有41人。獲頒授勳銜及嘉獎則共有746人，再破回歸以來新高。

政府表揚，張舉能盡心竭力為司法機構及香港市民服務，在堅守法治方面，貢獻殊深；又認為鄭若驊領導律政司履行各項繁重的職務，並積極推動香港發展成為國際仲裁服務中心，貢獻良多。

▲ 律政司司長鄭若驊。(經濟日報資料圖片)

政府又表揚，周松崗自2012年出任行政會議成員以來，就政府的決策及施政，提出不少真知灼見，作為市建局主席，他亦肩負尋求嶄新方法增加房屋供應的任務，協助政府推行過渡性房屋項目，並加強市建局推動本港樓宇復修工作的主導角色。

至於葉劉淑儀，政府則表揚她積極參與行政會議和立法會工作，同時經常主動向國際及本地社會就香港情況作出解說，是廣受敬重的從政者。葉劉淑儀回應Topick時表示，自己於2002年獲頒金紫荊星章，認為是當時在政府工作表現獲肯定。她對今年被獲頒大紫荊表示高興及榮幸，認為這是政府對她多年服務社會工作的認同。

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對於陳振彬，政府指對方是位舉足輕重的社會領袖，對觀塘區發展貢獻良多，在推動香港與內地更緊密關係亦功不可沒；又讚揚蔡冠深多年來衷誠服務香港，致力推動本港經濟及社會發展，並熱心推動香港作為「一帶一路」重要平台的獨有優勢，並就提高本港競爭力和發展潛力，出謀獻策。作為本港重要的商界領袖，蔡建樹殊偉。

另外，政府亦形容，盧文端深具影響力的宗僑族羣領袖，致力團結鄉親推動內地與本港的經濟和文化交流，並通過參與地區行政和社區項目，促進社會和諧穩定。

至於18名金紫荊星章得主中，政府官員就佔6人，包括前創新辦總監馮程淑儀、勞福局常秘張琼瑤、民政事務局常秘謝凌潔貞等。亦有法律界、商界及社團領袖等，如基本法委員會委員陳弘毅、上訴庭副庭長楊振權、恒地聯席主席李家誠；九龍社團聯會理事長王惠貞、廣東社團總會第一執行主席鄧清河等。

演藝界方面，資深主持人車淑梅就獲頒榮譽勳章，身兼全國人大代表的藝人鄺美雲亦獲委任為太平紳士。

今年獲榮譽勳章的共83人、行政長官社區服務獎狀有165人，行政長官公共服務獎狀則有335人。另有40人獲委任為太平紳士，包括理大校長滕錦光、港鐵總裁金澤培等。

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記者：李淇