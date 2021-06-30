【加州美酒月】廖碧兒產自家葡萄酒　楊崢向侍酒大師請教品酒學問

▲ 侍酒大師Darius Allyn MS與葡萄酒愛好者廖碧兒同樣熱愛高品質的加州葡萄酒。

加州美酒月於今年夏天第三度載譽歸來，當中包括許多令人期待的精彩項目。除了侍酒大師Darius Allyn MS外，葡萄酒愛好者廖碧兒和楊崢也有參與是次活動。

加州葡萄酒協會 (CWI) 再次與本港多個主要行業先驅合作，舉行「加州美酒月2021」，務求與葡萄酒愛好者一起慶祝來自加州的「Golden State of Mind」。

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▲ 廖碧兒。

日前的新聞發佈會以「踏上加利福尼亞州之旅程」為主題，挑選了結合納帕谷、索諾瑪、中央海岸等優質產酒區的葡萄美酒配以多款精選美食。

侍酒大師Darius Allyn MS與葡萄酒愛好者廖碧兒同樣熱愛高品質的加州葡萄酒，廖碧兒近年不但生產自家的葡萄酒 Bellavizio，還擁有自己的葡萄酒網店，她於今次加州美酒月中作Facebook直播分享心得。

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▲ 楊崢向侍酒大師Darius Allyn MS請教品嚐加州葡萄酒的學問。

楊崢也向侍酒大師Darius Allyn MS請教品嚐加州葡萄酒的學問。

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