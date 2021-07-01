【七一回歸】李家超：社會和政治局面回復穩定　香港有條件從低谷反彈

▲ 署理行政長官李家超今（1日）出席七一慶回歸酒會。（陳國峰攝）

今日是香港回歸24周年，署理行政長官李家超表示，目前社會和政治局面回復穩定，香港絕對有條件從低谷中反彈，成就更美好未來。他稱，香港雖然歷經風浪，但只要全面準確落實一國兩制，堅守一國之本，善用兩制之利，就可以穩步前進。

李家超今早在七一慶回歸酒會中指出，很光榮以署理行政長官身分出席酒會致辭，今年七一亦是慶祝中國共產黨成立一百周年的重大日子，社會各界應對中共領導下，提出及實行的一國兩制有更深體會。

他稱，隨著本港抗疫工作取得成效，近月本港的經濟和就業情況有明顯改善，今年首季經濟，結束連續6季的收縮，回復增長，失業率亦從高位回落，社交距離逐步放寬，市民可進一步回復正常生活，為維持良好勢頭，他呼籲社會積極響應接種新冠疫苗。

他指，國家一帶一路建設、粵港澳大灣區發展、國內國際雙循環發展格局、十四五規劃等對香港的支持，都會為本港帶來無限的發展機遇。他續指，香港與祖國的發展密密相連，在國家改革開放的過程中，「香港既是貢獻者，亦是受惠者」，國家近年高速發展，為香港帶來難得機遇。

李家超認為，本屆政府上任四年，經歷前所未有挑戰，不斷總結經驗，改善施政，強調現時的管治團隊比過去4年任何一刻，對香港的前景更有信心，未來一年會以堅定立場維護國家安全，完善一國兩制的實施，以務實的態度和迎難而上的精神砥礪前行，令香港再創高峰。

李家超提到，即使前年下半年開始的「黑暴」，以及反中亂港勢力意圖利用選舉制度漏洞，癱瘓政府施政、奪取管治權，令香港面對前所未有挑戰，中央對一國兩制的初心毫不動搖，從憲制層面為香港解決問題，過去一年先後制訂國安法，並完善選舉制度，令香港社會由亂轉治，為一國兩制貫徹落實和香港的長治久安，奠下堅實基礎。

他批評，過去有反中亂港及居心叵測的人，透過選舉制度漏洞，進入特區政治體制，藉此破壞中央和香港特區關係，阻撓施政及香港融入國家發展大局，相信完善選舉制度後，香港可聚焦發展，發揮背靠祖國、面向世界的優勢。

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記者：尹櫻霖