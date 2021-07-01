【5000元消費券】新城巿廣場推消費券「登記立賞」　毋須消費即送200元商場購物消費券【內附詳情】

▲ 沙田新城市廣場推5,000元電子消費券狂賞二步曲，成功登記消貴費券，毋須消費即可免費換取商場購物消費券。（商場提供）

政府5,000元電子消費券登記期進入最後倒數階段，為響應政府消費券計劃，全力刺激本港消費氣氛，新城市廣場推出接近零門檻的「派券」行動，助你攞多200元消費券，5,000元立即變5,200元！

第一步曲「登記立賞」：成功登記領取政府消費券 即免費獲200元商場消費券

沙田新城市廣場宣布由7月5日起推出「電子消費券狂賞二步曲」，首步曲「登記立賞」讓市民於７月５日起，只需透過任何一家合資格營運商 (包括: Wechat Pay HK、Alipay HK、Tap & GO或八達通) 成功登記領取消費券，毋須任何消費，即可在商場免費獲取新城市廣場三期美妝及時裝商戶總值200元購物消費券，分別為100元時裝及100元美容類別，讓大家趁機開心「自肥」扮美更無慮。

換領日期：7月5日至31日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：沙田新城市廣場1期4樓或3期2樓The Point會員專櫃

換領內容：成功登記領取政府電子消費券的顧客可免費換領200元商場購物消費券，分別為新城市廣場三期100元時裝及100元美容購物消費券，單一消費滿500元即可使用，總名額5,000個。

▲ 8月1日推出的第二重獎賞，顧客於場內消費滿2,000元即送1,000元商場購物消費券，回贈高達50%。（商場提供）

第二步曲「2,000元雙重賞」：1,000元現金券＋4,000雙倍積分滿載Combo 坐擁最高禮遇

緊隨接棒於8月1日登場的第二步曲「2,000元雙重賞」，成功登記消費券後，首期2,000元消費券將會於8月1日起派發，新城市廣場將於首日至9 月30日同步推出「2,000元雙重賞」，以現金券及雙倍積分的滿載Combo把優惠回贈推至高點，全力為消費券增值。

雙重賞包括：顧客於場內消費滿2,000元即送1,000元商場購物消費券，回贈高達50%，而消費滿5,000元則可獲1,500元商場購物消費券；不論國際時裝、珠寶鐘錶、美妝、運動服飾、兒童用品，甚至百貨、戲院等等範疇均參與其中，可當現金使用的購物券選項豐富，不同喜好的消費者都一定能找到心頭好！而另一重賞為會員積分Double Up禮遇，場內消費滿2,000元加500積分即可領取消費券雙倍積分Pass，享有4,000起的積分隨時入戶，一Tap即有！

換領日期： 8月1日至9月30日

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：沙田新城市廣場1期4樓及3期2樓The Point會員專櫃

編輯：葉翠華