【人事變動】聶德權：香港變「警察政府」是言重　各司局長出身及背景不同

▲ 公務員事務局局長聶德權表示，香港變「警察政府」的說法是言重。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，香港變「警察政府」的說法是言重，並不正確，三司十三局首長當中有文職及紀律部隊，強調各人都有不同出身和背景。被問到新任政務司司長李家超並非政務官出身，聶回應指，政府團隊有不同背景及經驗的人士，他們都有豐富的行政管理經驗，兩個隊伍各施其職，然後在各自崗位努力及向前看，不應作太多揣測或猜度。

聶德權今出席七一慶回歸酒會後，被問到對於未能出任政務司司長，會否感到失望時表示，不評論揣測性報道，強調自己不會受有關報道影響，政府團體會在各自崗位做好工作，為市民服務。

他又指，現時在社區疫苗接種中心接種疫苗的人數增加，整體運作暢順，亦有過1000名私家醫生提供接種服務。他提到，現時最重要在8月底前接種第一劑疫苗，全球疫情複雜多變，要恢復經濟活動及人員往來，就要建立強力的保護屏障，需要有高的疫苗接種率。

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記者：尹櫻霖