  • 30°C
香港時間 : 2021701日 (週四) 11:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七一回歸】消息：警方今部署過萬警力戒備　必要時再封維園

政治 10:32 2021/07/01

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

七一回歸升旗儀式。（陳國峰攝）

今日是香港回歸24周年。消息指，警方今日部署過萬警力戒備，包括反恐特勤隊，必要時將再封閉維園，亦會留意各區街站。

另外，消息指，警方今會在金紫荊廣場、會展、銅鑼灣港鐵站和旺角港鐵站加強巡邏，反恐特勤隊和鐵路應變部隊亦會作反恐部署。

清晨約5時起，警方已在多區設置路障，截查可疑車輛，包括在紅磡及西隧九龍入口、大欖隧道近收費站前、灣仔告士打道及金鐘夏愨道等。

早上七時，警方已在灣仔軒尼詩道布防，出動水炮車及銳武裝甲車巡邏，大批警員在場戒備。

保安局及警方昨日發聲明指，任何人宣布、參與或組織未經批准集結，即屬違法，如出現危害公共秩序，和安全的行為，警方會適當部署、果斷執法。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：尹櫻霖

相關文章

【授勳名單】7人獲頒大紫荊鄭若驊張舉能上榜　葉劉隔19年獲頒大紫荊
今日 00:00
【授勳名單】7人獲頒大紫荊鄭若驊張舉能上榜　葉劉隔19年獲頒大紫荊
【七一回歸】李家超：社會和政治局面回復穩定　香港有條件從低谷反彈
今日 09:08
【七一回歸】李家超：社會和政治局面回復穩定　香港有條件從低谷反彈
【人事變動】聶德權：香港變「警察政府」是言重　各司局長出身及背景不同
今日 10:17
【人事變動】聶德權：香港變「警察政府」是言重　各司局長出身及背景不同

你可能感興趣

【授勳名單】7人獲頒大紫荊鄭若驊張舉能上榜　葉劉隔19年獲頒大紫荊
今日 00:00
【授勳名單】7人獲頒大紫荊鄭若驊張舉能上榜　葉劉隔19年獲頒大紫荊
【七一回歸】李家超：社會和政治局面回復穩定　香港有條件從低谷反彈
今日 09:08
【七一回歸】李家超：社會和政治局面回復穩定　香港有條件從低谷反彈
【人事變動】聶德權：香港變「警察政府」是言重　各司局長出身及背景不同
今日 10:17
【人事變動】聶德權：香港變「警察政府」是言重　各司局長出身及背景不同
政治 港區國安法 警務處 七一回歸 七一遊行

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶