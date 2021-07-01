【七一回歸】消息：警方今部署過萬警力戒備　必要時再封維園

▲ 七一回歸升旗儀式。（陳國峰攝）

今日是香港回歸24周年。消息指，警方今日部署過萬警力戒備，包括反恐特勤隊，必要時將再封閉維園，亦會留意各區街站。

另外，消息指，警方今會在金紫荊廣場、會展、銅鑼灣港鐵站和旺角港鐵站加強巡邏，反恐特勤隊和鐵路應變部隊亦會作反恐部署。

清晨約5時起，警方已在多區設置路障，截查可疑車輛，包括在紅磡及西隧九龍入口、大欖隧道近收費站前、灣仔告士打道及金鐘夏愨道等。



早上七時，警方已在灣仔軒尼詩道布防，出動水炮車及銳武裝甲車巡邏，大批警員在場戒備。

保安局及警方昨日發聲明指，任何人宣布、參與或組織未經批准集結，即屬違法，如出現危害公共秩序，和安全的行為，警方會適當部署、果斷執法。

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記者：尹櫻霖