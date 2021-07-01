【調教你MIRROR】黃慧君轉當MIRROR經理人被指變質 花姐無奈：身邊愈來愈少朋友
ViuTV節目《調教你MIRROR》以真人騷形式，在導師梁祖堯的抽絲剝繭下，解開MIRROR十二子成軍以來累積的心結。昨晚（6月30日）《調教你MIRROR》更由「花姐」黃慧君道出成為經理人之後的難言之苦。
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成為經理人後經常爆喊
昨晚《調教你MIRROR》梁祖堯準備一段花姐剖白的影片給MIRROR成員看，更大爆花姐在成為經理人後經常爆喊，因為把很多工作事情攬上身，導致犧牲和家人的相處時光令老公有微言。
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花姐有感自己叫MIRROR和ERROR成員入行，所以有責任，不可以行差踏錯影響他們。曾有段時間，花姐對MIRROR服裝過份執着，造成對身邊同事的壓力，繼而一個一個離開。
早前花姐接受TOPick訪問時表示認識MIRROR後，人生開始改變：「我由至高無上的監製變成很低賤的下人，一開始其實我有點不開心。」
被身邊人誤會
花姐坦言自己是喜歡群體生活的人，可惜當經理人後，身邊的朋友愈來愈少：「一來工時長好多，有時間都會回家睡覺，第二是身邊朋友不知道我在做什麼，我也不願意和他們分享太多。」
花姐指出朋友會問她有關MIRROR的事情，她會以沉默應對，令別人開始遠離自己：「有人覺得我囂張，但我憑什麼囂張？我每日都在做司機，我覺得外界誤會了我。」
令她最著緊的是和MIRROR的關係：「這半年內跟MIRROR關係起伏好大，大家覺得我們關係像母子，我們關係曾經很差，那時有擔心是不是要去到反面的地步？我也不想有一刻告訴自己，我要放棄他們。」
拍廣告全為MIRROR
看到花姐的真情對話後，每個人都承諾會理好隊員之間的矛盾，好讓花姐不再憂心。Tiger更指出花姐會由幕後走到幕前拍廣告，是希望為MIRROR搭路。
而Edan也表示花姐的廣告片酬全數放入「MIRROR基金」，在需要時可以應急使用，例如拍MV的超支費用。
同場加映：MIRROR訪問
撰文 : TOPick柴犬出動