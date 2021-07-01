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【調教你MIRROR】黃慧君轉當MIRROR經理人被指變質　花姐無奈：身邊愈來愈少朋友

娛樂 12:59 2021/07/01

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花姐當經理人後身邊愈來愈少朋友。

ViuTV節目《調教你MIRROR》以真人騷形式，在導師梁祖堯的抽絲剝繭下，解開MIRROR十二子成軍以來累積的心結。昨晚（6月30日）《調教你MIRROR》更由「花姐」黃慧君道出成為經理人之後的難言之苦。

花姐與MIRROR關係情同母子。（IG圖片）

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成為經理人後經常爆喊

昨晚《調教你MIRROR》梁祖堯準備一段花姐剖白的影片給MIRROR成員看，更大爆花姐在成為經理人後經常爆喊，因為把很多工作事情攬上身，導致犧牲和家人的相處時光令老公有微言。

花姐經常爆喊。（《調教你MIRROR》截圖）

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花姐有感自己叫MIRROR和ERROR成員入行，所以有責任，不可以行差踏錯影響他們。曾有段時間，花姐對MIRROR服裝過份執着，造成對身邊同事的壓力，繼而一個一個離開。

早前花姐接受TOPick訪問時表示認識MIRROR後，人生開始改變：「我由至高無上的監製變成很低賤的下人，一開始其實我有點不開心。」

被身邊人誤會

花姐坦言自己是喜歡群體生活的人，可惜當經理人後，身邊的朋友愈來愈少：「一來工時長好多，有時間都會回家睡覺，第二是身邊朋友不知道我在做什麼，我也不願意和他們分享太多。」

MIRROR看花姐的剖白。（《調教你MIRROR》截圖）

花姐指出朋友會問她有關MIRROR的事情，她會以沉默應對，令別人開始遠離自己：「有人覺得我囂張，但我憑什麼囂張？我每日都在做司機，我覺得外界誤會了我。」

令她最著緊的是和MIRROR的關係：「這半年內跟MIRROR關係起伏好大，大家覺得我們關係像母子，我們關係曾經很差，那時有擔心是不是要去到反面的地步？我也不想有一刻告訴自己，我要放棄他們。」

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拍廣告全為MIRROR

看到花姐的真情對話後，每個人都承諾會理好隊員之間的矛盾，好讓花姐不再憂心。Tiger更指出花姐會由幕後走到幕前拍廣告，是希望為MIRROR搭路。

花姐拍廣告。（廣告截圖）

而Edan也表示花姐的廣告片酬全數放入「MIRROR基金」，在需要時可以應急使用，例如拍MV的超支費用。

同場加映：MIRROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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