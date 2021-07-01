【商場優惠】Elements圓方推電子消費獎賞　消費滿2,000元即享2,000元餐飲＋購物禮券

▲ ELEMENTS 圓方由即日起推出「盛夏消費賞」，推廣期內，顧客於場內以電子消費滿2,000元即可享總值2,000元獎賞。（商場提供）

政府推行的「5,000元電子消費券計劃」將於7月4日起接受登記，不少市民已物色心頭好。ELEMENTS 圓方由即日起推出「盛夏消費賞」，推廣期內，顧客於場內以電子消費滿2,000元即可享總值2,000元獎賞，憑指定消費更可享總值8,000元獎賞！

由即日起至8月15日，顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享總值2,000元獎賞，包括1,000元ELEMENTS圓方餐飲現金券及1,000元商戶禮券；另消費滿28,000元，亦可享總值8,000元獎賞，包括合共2,200元ELEMENTS圓方指定類別現金券及5,800元商戶禮券。各款ELEMENTS圓方現金券分別適用於場內逾百間商戶，包括Alexander McQueen、DAMIANI、De Beers、dunhill、Saint Laurent、Salvatore Ferragamo等。禮品換領數量有限，先到先得，換完即止。

此外，由即日起，顧客於PREMIERE CINEMAS購買「週日親子電影場」小童戲票一張，即可免費獲贈成人戲票一張，家長可帶同小朋友一同入場欣賞出色動畫！而位於 ELEMENTS 圓方演薈廣場內的食肆，亦推出歡樂時段餐飲優惠，指定餐廳精選飲品亦低至買一送一！

ELEMENTS圓方「盛夏消費賞」

推廣日期：由即日至8月15日

禮品換領處：火區1樓 (TUDOR 店側，開放時間為上午10時至晚上10時)；金區2樓 (FRANCK MULLER 店側，開放時間為正午12時至晚上8時)

記者：曾嘉善