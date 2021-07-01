【2元乘車優惠】商會指4成紅色小巴線擬加入計劃　智庫：「長車短搭」長者下巴士不拍卡難省公帑

▲ 商會指4成紅色小巴線申請加入，難逼「長車短搭」長者下車拍卡無助省公帑。（資料圖片）

政府宣布明年2月27日開始，2元乘車優惠計劃合資格年齡下調至60歲，新受惠人必須使用「樂悠咭」個人八達通卡，計劃涵蓋紅色小巴、街渡和電車。公共小型巴士總商會主席凌志強今（1日）在電台節目表示，紅色小巴司機普遍對計劃持正面態度，超過4成紅色小巴線申請加入，相信新措施落實後，更多司機和車主看到計劃的好處會陸續加入，惟基於紅色小巴的司機大部分屬自僱人員，或不願意向政府提交營運狀況的資料，故部分司機不願參與計劃。他預計，提供2元乘車優惠的小巴，生意會增加5成以上，因不少合資格長者乘車時與家庭成員一起，有利帶動小巴整體生意。

立法會銀齡咭相關事宜小組委員會主席柯創盛，在港台節目表示，「樂悠咭」與「銀齡咭」概念相同，促請政府加快申請程序，盡早落實措施，令市民及早受惠，又認為「樂悠咭」應具加入醫療券等多項功能。他補充，政府8月分階段接受申請「樂悠咭」，能切合現時需要，惟要防止市民一窩峰申請，當局應加強宣傳，讓市民獲得準確資訊。

另外，就九巴推出同區搭乘劃一收費以解決「長車短搭」方面，香港公共交通智庫幹事陳迪遙在同一節目表示，當局在擴展計劃時，應教育60歲或以上人士若去短途地方，應選乘短途巴士線，避免「長車短搭」，有助減少政府支出的補貼額。他認為，政府運用公帑補貼巴士公司時，要考慮有甚麼誘因，令巴士班次能滿足服務需求。

陳迪遙指出，九巴現時已經在屯門、元朗及天水圍區內，推行上車扣全費、下車再拍卡回饋車資的分段收費安排，今個月17日起亦會在將軍澳推行，但政府及巴士公司難以強制長者，在下車時於巴士站再拍卡，無助政府節省補貼費用。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜