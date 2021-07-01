【變種病毒】Delta變種病毒傳播力驚人　澳洲：密切接觸5至10秒就染疫

▲ 澳洲有官員指，Delta變種病毒5至10秒已可播毒。

Delta變種病毒肆虐全球，傳播力驚人。澳洲亦出現社區感染個案，有人與他人擦身而過就染疫，當地有衞生部官員指出，密切接觸時間已短至5到10秒。港大感染及傳染病中心總監何栢良曾表示，Delta變種病毒比起無變種病毒高97%，傳染性特別高。

綜合外媒報道，在澳洲的咖啡店和購物中心，有市民因為短暫但沒身體接觸的情況下而感染Delta變種病毒。據閉路電視顯示，一名男子不知自己感染了Delta變種病毒，與另一名男子在購物中心室內位置近距離擦肩而過，持續了幾秒鐘，但已令別人染疫。新南威爾斯州長Gladys Berejiklian表示，「可怕短暫」的接觸令Delta變種病毒在悉尼蔓延，包括擦肩而過就染疫的個案。

昆士蘭州首席衞生官Jeannette Young表示，Delta變種病毒的傳播所需的接觸時間非常短，

在疫情開始時，我談到的『密切接觸時間』約為15分鐘，現在看起來只需5至10秒，現時的傳播風險比1年前高很多。

經過數個月的科學研究，世界衞生組織今年4月正式承認新冠病毒可透過空氣傳播，當病毒顆粒懸浮在空氣中或傳播距離超過1米，病毒顆粒就可以透過氣溶膠（aerosol）形式在空氣中停留16小時。

英國症狀追蹤應用程式「ZOE COVID Symptom Study」研究指出，感染Delta病毒的患者症狀有所改變。雖然發燒仍然是年青患者的主要症狀之一，但愈來愈少人出現失去嗅覺及咳嗽的症狀。

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Delta病毒傳播力比無變種病毒高97%

除了澳洲，台灣本周二（29日）亦證實確診鄰居曾與秘魯返台老婦短暫交談後，老婦在雙方都有戴口罩的情況下而染疫。惟二人交談約1分鐘，距離約1至2米。

本港日前亦有一名27歲機場男地勤感染Delta變種病毒，其24歲女同事其後確診，基因分析確定帶L452R變異病毒株，但有待確認是否屬Delta變種。港大感染及傳染病中心總監何栢良曾接受電台節目訪問時指，Delta變種病毒涉及3種變種病毒株，傳播力比無變種病毒高97%，傳染性特別高。如果商場空氣不流通，有可能出現空氣傳播。

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責任編輯：羅嘉欣