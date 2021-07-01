【大叔的愛】Anson Lo輕吻呂爵安額頭　黃德斌再展反差萌：我係你嘅灰姑娘【有片】

▲ 《大叔的愛》黃德斌少女心爆發掀阿田爭奪戰，Anson Lo輕吻呂爵安額頭和好。

ViuTV劇集《大叔的愛》開播後引起熱話，昨晚（6月30日）播出的第3集《大叔的愛》內，三位男主角的感情線又再推進一大步。

上司KK（黃德斌飾）向田一雄（呂爵安飾）講述當年心動的一刻，與阿田同住的凌少牧（盧瀚霆飾）大膽示愛掀起「阿田爭奪戰」，令阿田無所適從而發惡大鬧阿牧，最後阿牧以額頭之吻化解。

當中黃德斌再次展現反差萌，一臉少女樣向呂爵安撒嬌自稱是灰姑娘超有喜感。

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KK爆傾情阿田原因

改編自日本同名人氣劇集《大叔的愛》昨晚播出第3集，阿田經歷被阿牧的浴室強吻後，向同事Darren（陳子豐飾）求救，而不知如何收尾的阿牧亦向Carmen（練美娟飾）請教，阿牧決定裝作沒事發生，回去與阿田同住的居所跟對方解釋，浴室之吻之是戲弄他的行為，令阿田鬆了一大口氣。

另一愛慕者、上司KK約了阿田到公司的天台享用他親自炮製的愛心飯盒，其間回憶起當年如何對阿田動心。

原來當日新入行的阿田完成了第一張單，與KK同行回公司時遇上搶匪，在追賊期間KK不慎弄傷腳腕，阿田細心照料對方，更為其包紮、穿鞋，KK因而對他動了心。

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KK冧爆自稱灰姑娘

KK一臉冧爆、輕靠在阿田的肩膀上剖白：「就係咁，你將我成為童話中嘅主角，我係你嘅灰姑娘，你係我嘅白馬王子！」

他更告訴阿田自己已向太太Francesca（簡慕華飾）提出離婚。

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▲ （劇集截圖）

阿田再次陷入恐慌，阿牧在此時出現，阿田以為對方前來迎救，怎料令他墮進兩難局面。

阿牧表示要放下跟KK上司下屬的身份，斥責對方的熱情追求令阿田大感煩惱，同時更大聲示愛：「我鍾意阿田，你咪使旨意搶走佢！」

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▲ （劇集截圖）

阿田爭奪戰

KK細數相識十年的阿田十個優點，而與阿田同居的阿牧則數出他十個缺點，還反駁KK：「你根本就唔了解佢，大叔！」KK反斥阿牧做「MK仔」。

眼見二人互相指罵，阿田終於來個大爆發：「你哋有無問過我鐘意啲咩呀？我剩係鐘意大波妹架咋！」

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▲ （劇集截圖）

三人不歡而散，及後阿田在酒吧遇上阿牧，阿田本以為阿牧為了幫他解圍而頂撞上司，阿牧認真向他表達心意：「邊個得閒同你玩呀？我真係鍾意你架，我做咁多嘢你都睇唔出咩？」

阿田激動回應：「我哋唔係同事嚟架咩？最多咪朋友囉！好地地一齊住無啦啦鍾乜嘢意呀。即係你平時幫我掃地煮飯洗衫全部為左咁嘅！」阿牧為了不想添加阿田的煩惱，表示會盡快搬走。

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▲ （劇集截圖）

阿牧恨心分手

阿田被好友梓芊（徐㴓喬飾）大鬧他自私，指阿田主動邀請阿牧同住，但現在反指對方有目的地接近：「而家你著數攞盡喇，之後想一腳飛起人？有無良心呀你！」

回家後不停反思、感到後悔的阿田飛奔到街上尋找阿牧，而阿牧則謂：「既然無可能就唔好再俾假希望我。我哋係兩個世界嘅人，當初就唔應該一齊住。」

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而阿田發揮「收兵本色」，向阿牧謂：「我淨係知，我需要你呀。呢段時間我哋一齊住，我過得好開心。你乜都照顧我，如果有咩我做得唔好嘅，我可以改嫁。如果作為朋友，可唔可以繼續一齊住呀？」

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阿牧馬上被阿田軟化，雖然看得出對方的「收兵」行為，但亦表示：「我哋已經做唔返朋友喇。」隨即向阿田的額頭送上輕吻，化解二人的爭執。