【授勳名單】7人獲頒大紫荊 一文看清授勳名單
政府公布今年授勳名單，名單如下：
- 大紫荊勳章（7人）
終審法院首席法官張舉能
律政司司長鄭若驊
新民黨主席葉劉淑儀
行政會議成員周松崗
新華集團主席蔡冠深
全國僑聯副主席盧文端
潮屬社團總會主席陳振彬
- 金紫荊星章（18人）
行政會議成員黃國健經民聯主席盧偉國
國安法指定法官楊振權
兩名前刑事檢控專員麥偉德、江樂士
基本法委員會委員陳弘毅
勞工及福利局常任秘書長張琼瑤
民政事務局常任秘書長謝凌潔貞
前食物及衞生局常任秘書長（食物）容偉雄
西九管理局行政總裁馮程淑儀
僱員再培訓局主席余鵬春
恒地聯席主席李家誠
環境局常任秘書長兼環境保護署署長鄭美施
發展局常任秘書長（工務）林世雄
九龍社團聯會會長王惠貞
國際社行政總裁邱浩波
香港廣西社團總會永遠會長鄧清河
中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝
- 銀紫荊星章（22人）
海關關長鄧以海
民建聯副主席陳克勤
旅遊界立法會議員姚思榮
最低工資委員會主席王沛詩
中醫中藥發展委員會成員暨轄下的中藥業小組委員會主席李應生
香港物業管理公司協會會長陳志球
港台顧問委員會前主席陳建強
前規劃署署長李啟榮
前建築署署長林余家慧
消委會主席林定國
財務匯報局主席黃天祐
信和集團副主席黃永光
前水務署署長黃仲良
庫務署署長黃成禧
前差餉物業估價署署長蔡立耀
港區省級政協委員聯誼會主席鄭翔玲
科學家支志明
穆斯林社群領袖沙意(Saeed UDDIN)
作曲家兼指揮家葉惠康
安老事務委員會委員、僱員再培訓局僱主代表蘇陳偉香
立法會秘書處法律顧問馮秀娟
英國利物浦大學前校長、大學教育資助委員會Sir Howard NEWBY
另外，共有41人獲頒銅紫荊星章，獲頒授勳銜及嘉獎則共有746人，2021年受勳完整名單按此。
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記者：尹櫻霖