【授勳名單】7人獲頒大紫荊　一文看清授勳名單

政府公布今年授勳名單，名單如下：

律政司司長鄭若驊

中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝

僱員再培訓局主席余鵬春

前食物及衞生局常任秘書長（食物）容偉雄

勞工及福利局常任秘書長張琼瑤

銀紫荊星章（22人）

海關關長鄧以海

民建聯副主席陳克勤

旅遊界立法會議員姚思榮

最低工資委員會主席王沛詩

中醫中藥發展委員會成員暨轄下的中藥業小組委員會主席李應生

香港物業管理公司協會會長陳志球

港台顧問委員會前主席陳建強

前規劃署署長李啟榮

前建築署署長林余家慧

消委會主席林定國

財務匯報局主席黃天祐

信和集團副主席黃永光

前水務署署長黃仲良

庫務署署長黃成禧

前差餉物業估價署署長蔡立耀

港區省級政協委員聯誼會主席鄭翔玲

科學家支志明

穆斯林社群領袖沙意(Saeed UDDIN)

作曲家兼指揮家葉惠康

安老事務委員會委員、僱員再培訓局僱主代表蘇陳偉香

立法會秘書處法律顧問馮秀娟

英國利物浦大學前校長、大學教育資助委員會Sir Howard NEWBY