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【授勳名單】7人獲頒大紫荊　一文看清授勳名單

政治 11:40 2021/07/01

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港府公布本年度受勳名單。（陳國峰攝）

政府公布今年授勳名單，名單如下：

  • 大紫荊勳章（7人）

終審法院首席法官張舉能

律政司司長鄭若驊

新民黨主席葉劉淑儀

行政會議成員周松崗

新華集團主席蔡冠深

全國僑聯副主席盧文端

潮屬社團總會主席陳振彬

  • 金紫荊星章（18人）

行政會議成員黃國健經民聯主席盧偉國

國安法指定法官楊振權

兩名前刑事檢控專員麥偉德、江樂士

基本法委員會委員陳弘毅

勞工及福利局常任秘書長張琼瑤

民政事務局常任秘書長謝凌潔貞

前食物及衞生局常任秘書長（食物）容偉雄

西九管理局行政總裁馮程淑儀

僱員再培訓局主席余鵬春

恒地聯席主席李家誠

環境局常任秘書長兼環境保護署署長鄭美施

發展局常任秘書長（工務）林世雄

九龍社團聯會會長王惠貞

國際社行政總裁邱浩波

香港廣西社團總會永遠會長鄧清河

中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝

  • 銀紫荊星章（22人）

海關關長鄧以海

民建聯副主席陳克勤

旅遊界立法會議員姚思榮

最低工資委員會主席王沛詩

中醫中藥發展委員會成員暨轄下的中藥業小組委員會主席李應生

香港物業管理公司協會會長陳志球

港台顧問委員會前主席陳建強

前規劃署署長李啟榮

前建築署署長林余家慧

消委會主席林定國

財務匯報局主席黃天祐

信和集團副主席黃永光

前水務署署長黃仲良

庫務署署長黃成禧

前差餉物業估價署署長蔡立耀

港區省級政協委員聯誼會主席鄭翔玲

科學家支志明

穆斯林社群領袖沙意(Saeed UDDIN)

作曲家兼指揮家葉惠康

安老事務委員會委員、僱員再培訓局僱主代表蘇陳偉香

立法會秘書處法律顧問馮秀娟

英國利物浦大學前校長、大學教育資助委員會Sir Howard NEWBY

另外，共有41人獲頒銅紫荊星章，獲頒授勳銜及嘉獎則共有746人，2021年受勳完整名單按此

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記者：尹櫻霖

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