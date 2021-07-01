【令人心痛】7歲柔道童遭重摔27次苦撐70天不治　教練聞死訊反應曝光恐囚終身

▲ 台中7歲男童帷帷留醫70天後不治，教練聞死訊後仍未道歉。

台中7歲男童帷帷於4月上柔道班時，遭教練和師兄輪流重摔27次，被醫生宣判腦死，經過70天搶救後於上月29日晚上不治，消息震驚台灣。據台媒報道，涉案教練收到消息後感到相當難過，表示會好好面對司法判決，他需面臨的刑責也由原先的3至10年徒刑，改為7年以上至無期徒刑。

綜合台媒報道，來自台中市豐原的7歲黃姓男童，4月間遭姓何的柔道教練及學長過肩重摔多達27次，導致重傷昏迷，更被醫生宣判腦死。男童在過去一周的狀況不佳，血壓不斷下跌，經過70天留院後，父母決定忍痛放棄急救，延至29晚9時許，男童在父母陪伴下離開人世。

家屬不滿︰為何仍未道歉？

據悉，何姓柔道教練收到消息後感到相當難過，只說會好好面對司法判決。不過家屬認為，他既然感到難過，為何遲遲等不到他一句道歉？

▲ 男童留院70天，但近一周情況轉差。（facebook圖片）

台中地檢署檢察官昨日（30日）已交由法醫初步驗屍，須進一步釐清死因，將擇日解剖。檢方表示，若驗屍結果確認男童死因與何姓教練的行為有關，將依傷害致死罪移送地院合併審理。

學長未滿12歲轉交教育輔導

另外，曾奉教練指示出手摔男童的小學長因未滿12歲，不會接受司法調查，將交由教育單位輔導。

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教練冷血言論曝光

何姓教練至今仍未道歉及出面交代事件，事後其冷血言論更被曝光。從對話截圖中所見，教練不欲多談案件及男童的情況，還向家長大派定心丸，揚言會保住道館。之後還有多名家長表示︰「謝謝教練」，冷血程度令人髮指。

教練原是一名法警，退休後先在台中一家私人柔道館授課，後來他經介紹進入台中市體育總會柔道委員會，到豐原現址授課至今，已執教柔道10多年，在台中頗有名氣。

事件發生後，教練被告傷害致重傷罪，由於男童已經死亡，檢方將依傷害致死罪審理，而教練面臨的刑責會由原先的3至10年徒刑，改為7年以上至無期徒刑。

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責任編輯︰王明芳