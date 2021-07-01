  • 31°C
香港時間 : 2021701日 (週四) 12:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣預報】天文台料今日天氣酷熱最高達32度　提醒市民多飲水

社會 11:49 2021/07/01

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

天文台料今日天氣酷熱最高達32度，提醒市民多飲水。（經濟日報資料圖片）

本港今日驟晴驟雨，天文台指今日本港短暫時間有陽光，天氣炎熱及有幾陣驟雨，又預料南海北部的高空反氣旋會在未來一兩日增強，本港明日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，周末期間大致天晴，天氣酷熱，介乎29度至33度。

天文台今早發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。而至今日上午11時半，天文台錄得30.7度，元朗公園更錄得33.9度。天文台稱一股西南氣流正為廣東帶來驟雨，今日短暫時間有陽光，天氣炎熱及有幾陣驟雨。

天文台預測，南海北部的高空反氣旋會在未來一兩日增強，本港服末期間大致天晴，日間酷熱，氣溫最高達33度，下周初將有一個廣闊低壓區影響菲律賓以東海域，並移向南海中至北部，廣東沿岸驟雨增多，本港下周初起部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【開胃湯水】天氣酷熱無食慾　中醫推介15分鐘健脾開胃湯水【附做法】
11:59 2021/05/24
【開胃湯水】天氣酷熱無食慾　中醫推介15分鐘健脾開胃湯水【附做法】
【酷熱天氣】開工前評估七大風險 做足十招預防中暑！
14:00 2021/06/21
【酷熱天氣】開工前評估七大風險 做足十招預防中暑！
【曱甴出沒】天氣熱小強湧現好頭痕　網購紙箱易藏曱甴卵專家教3招對付
12:09 2021/05/30
【曱甴出沒】天氣熱小強湧現好頭痕　網購紙箱易藏曱甴卵專家教3招對付

你可能感興趣

【開胃湯水】天氣酷熱無食慾　中醫推介15分鐘健脾開胃湯水【附做法】
11:59 2021/05/24
【開胃湯水】天氣酷熱無食慾　中醫推介15分鐘健脾開胃湯水【附做法】
【酷熱天氣】開工前評估七大風險 做足十招預防中暑！
14:00 2021/06/21
【酷熱天氣】開工前評估七大風險 做足十招預防中暑！
【曱甴出沒】天氣熱小強湧現好頭痕　網購紙箱易藏曱甴卵專家教3招對付
12:09 2021/05/30
【曱甴出沒】天氣熱小強湧現好頭痕　網購紙箱易藏曱甴卵專家教3招對付
香港 酷熱天氣 南中國海 天氣 天文台

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶