【天氣預報】天文台料今日天氣酷熱最高達32度　提醒市民多飲水

▲ 天文台料今日天氣酷熱最高達32度，提醒市民多飲水。（經濟日報資料圖片）

本港今日驟晴驟雨，天文台指今日本港短暫時間有陽光，天氣炎熱及有幾陣驟雨，又預料南海北部的高空反氣旋會在未來一兩日增強，本港明日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨，周末期間大致天晴，天氣酷熱，介乎29度至33度。

天文台今早發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。而至今日上午11時半，天文台錄得30.7度，元朗公園更錄得33.9度。天文台稱一股西南氣流正為廣東帶來驟雨，今日短暫時間有陽光，天氣炎熱及有幾陣驟雨。

天文台預測，南海北部的高空反氣旋會在未來一兩日增強，本港服末期間大致天晴，日間酷熱，氣溫最高達33度，下周初將有一個廣闊低壓區影響菲律賓以東海域，並移向南海中至北部，廣東沿岸驟雨增多，本港下周初起部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

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責任編輯：陳正怡