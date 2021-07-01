【酒店Staycation】KKday預訂文華東方酒店　$2,860包三餐兼享魔法學院體驗【內附連結】

▲ 「龍蝦·鮑魚·生蠔」海鮮自助晚餐供應多款海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、時令生蠔、麵包蟹、鮑魚等。（相片來源：KKday）

暑假將至，是時候book定酒店Staycation享親子樂。KKday最新推出的快閃優惠，預訂香港文華東方酒店奢華美食之旅，最平$2,860包雙人「龍蝦 · 鮑魚 · 生蠔」海鮮自助晚或海鮮拼盤連牛柳鵝肝3道菜晚餐、主題下午茶、雙人早餐，更能體驗「魔法學院」活動，非常抵住。

套票可入住市區景觀客房，可享快船廊「龍蝦 · 鮑魚 · 生蠔」海鮮自助晚餐，或可選擇Café Causette「海鮮拼盤連牛柳鵝肝3道菜晚餐」。另包早餐及下午茶，原價$10,006現只需$2,860起，星期一至四兼可入住長達24小時。選擇皇后像廣場景客房價錢則為$3,080，指定入住日有機會獲升級海景房。

▲ 市區景觀客房面向中環鬧市景致，另可加錢升級至皇后像廣場景、海景或文華閣客房。（相片來源：KKday）

預訂是次住宿套餐，可玩哈利波特主題「魔法學院」體驗活動，包括「魔法照相館」、「魔法隱形體驗」及「魔法烙印」，更獲贈主題禮品「護照套和行李牌套裝」或 「魔法膠囊系列 2 迷你模型及精品店Museum Context $100禮券2張。

▲ 期間限定的推出的「魔法學院」體驗活動及商店，以哈利波特為主題。（相片來源：KKday）

首400名預訂此住宿並於確認電郵中成功登記，可獲贈日本護膚品牌HABA「皇牌海洋傾注再生深層水120ml及HABA護膚療程」。優惠由即日起至7月11日預訂，入住日期至8月31日。部份日子入住如星期五需加$165，星期六加$275，預訂可按此。

【KKday獨家29折 - 香港文華東方酒店奢華美食之旅】

快閃優惠價：$2,860／晚起

預訂期：即日至7月11日23:59

可選擇入住日期：即日至2021年8月31日

記者：張頌婷