【明星運動會】鄭俊弘兩周激減18磅打擂台　何雁詩心痛：唔想佢再咁做

▲ 《明星運動會前哨戰：Fight 盡》

TVB一連五集的奧運特備節目《明星運動會前哨戰：Fight 盡》今天（7月1日）晚上播出第4集，參賽藝人及歌手（排名不分先後）羅孝勇、李君妍、孟希璘、吳業坤、黃俊豪、何慈茵、朱斐斐、容天佑、鄭俊弘、鄒兆霆、潘梓鋒、海俊傑、謝東閔、關嘉敏、杜沚諾、吳雲甫及林慧儀經過一輪館內賽後，正式進入淘汰階段，過程有血有汗有淚，既熱血又感人。

其中有兩名參賽藝人因受傷嚴重，即使成功晉身決賽最後亦被逼放棄追夢之旅，其中一人坦言「唔憤氣」：「練得咁辛苦，又要落磅，又要跑步，又要畀人打，去到九成嘅時候要退出，真係好失望。」

▲ 吳業坤

何雁詩為丈夫心痛

本集吸睛之處，除了是一眾晉身決賽的參賽者如何經歷專業拳擊教練的地獄式集訓外，一眾男子組成員在剝衫過磅亦是重頭戲所在。

當中鄭俊弘及吳業坤分別成功在兩星期內喪減18磅及13磅，對於成功極速修身，鄭俊弘受訪時坦言是對自己的交代：「好多人都話冇可能，我同我自己講一定得。我唔係想證明畀任何人睇，我想證明畀自己睇。」太太何雁詩則坦言心情複雜：「我好戥佢自豪，我有得揀，我唔想佢再咁做。」

▲ 鄭俊弘

密集式特訓

至於年屆48歲「高齡」的海俊傑，手臂、胸肌及背肌線條均見鮮明，且相當結實，如此年紀能擁有如此身型，著實讓人佩服。

▲ 海俊傑

身型冠絕全場是全程被視為大熱門的羅孝勇，操得極為乾身的他，腹肌明顯之餘，麒麟臂亦相當有看頭，難怪呼聲甚高。

節目所見，只有短短一星期的密集式訓練過程中，眾人除了要不斷練拳、出拳及硬食拳頭外，更要學習捱打、喪做掌上壓、SIT UP及跑街等多項體能鍛鍊，無論男子組或是女子組均是操至身水身汗，氣喘如牛。

▲ 羅孝勇