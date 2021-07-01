【刑偵日記】戴祖儀改活潑形象演創傷後遺症病人　Joey演技升呢令觀眾改觀

▲ 戴祖儀一改活潑形象，於《刑》劇演創傷後遺症病人。

26歲的「宅男女神」戴祖儀備受TVB重用，於近日播映的劇集《刑偵日記》演葉勁峰（王浩信飾）的妹妹葉朗晴，雖然是次為戴祖儀（Joey）入行以來第二次拍劇，惟今次扮演一名患有創傷症候群的女生，要收起一貫活潑愛笑的形象，考驗其演技。

事實戴祖儀可說多才多藝，更是名學霸，畢業於英國著名大學法律系的她既愛唱歌又愛拍戲，望透過今次《刑偵日記》令觀眾對其改觀，她於IG曾抒發感受：「我都可以認真，可以做戲，可以不停挑戰自己。」

【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長 Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】

▲ 戴祖儀演精神病患者。

戴祖儀「考牌」之作

劇集《刑偵日記》正在播映中，於第三集裡講述葉勁峰誘導妹妹葉朗晴回想「血字案」細節，只見戴祖儀飾演的葉朗晴憶起兇手左眼為綠色，即展現畏懼及不安的神情，另外她意外打爛單面鏡時，知道哥哥對她隱瞞，跟警察暗中窺看，最後崩潰哭叫。

▲ 戴祖儀演的角色予人耳目一新感覺。（影片截圖）

戴祖儀曾表示角色跟其性格很不同，劇情交代她被兇手襲擊後，患上很大的創傷後遺症，要於精神病院接受治療，只見她很怕人，不是展示畏懼的神情，戴祖儀曾跟傳媒表示角色經常要崩潰大喊，頗考其演技，她視今次為事業的轉捩點，可說是「考牌」之作。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

事實上戴祖儀很重視此角色，除了做足準備功夫外，數月為角色進行casting時，她已著緊地進利資料蒐集，昨日(30日)她於IG上載當時casting片段。

當中她寫道：

我知道這是一個對我很重要的機會，一個改變的機會。一直以來，觀眾對我的形象，就是綜藝，喜歡玩很嘈好笑。可以帶比大家歡樂，是我的福氣，但我很貪心，我亦好想俾大家知道，我都可以認真，可以做戲，可以不停挑戰自己。我真係真係好想得到這個角色。做咗好多，這就是我創造的葉朗晴。我知道未完美，但我很興幸，最後我得到了這個角色，可以繼續創造下去，繼續完成這個角色！

▲ 戴祖儀畢業於英國名牌大學萊斯特大學。（取自instagram）

千金小姐是學霸

現實中，戴祖儀出身富裕家庭，她為家中長女，其家人為馬來西亞怡保華人，父親為高銀地產總經理。

戴祖儀年少時是一名品學兼優的好學生，她出身本地傳統學校，小學就讀粉嶺公立學校，中學升讀同區的東華三院李嘉誠中學。

戴祖儀亦公開過自己的DSE文憑試成績為1科5*、3科5、2科4，成績不俗。畢業後，因大學選錯科入讀了不喜歡的科目，毅然轉去英國留學，入讀英國名牌大學萊斯特大學（University of Leicester）攻讀法律系，可為一名學霸。

大學畢業後，戴祖儀回港後曾實習一段時間，惟發覺不適合成為律師，遂轉當街頭藝人和獨立歌手。及至2018年2月，她得到星夢娛樂老闆何哲圖賞識，加盟成為旗下歌手。

【學是學非】戴祖儀IG暗騷身材成焦點 學霸女神名校法律系畢業入行唱歌【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

受大台力捧

至2019年，她於台慶劇集《多功能老婆》中飾演幼稚園老師「呂嘉怡」一角而再受注目，更為劇集獻唱插曲《天光前分手》，成為新一代宅男女。

入行三年的戴祖儀工作機會不斷，除參與不少綜藝節目，雖則演戲經驗尚淺，她卻受TVB力捧，今年於《青春不要臉》「升呢」做女一，當中更有穿泳裝的戲份，她曾對媒體說：「我真的好喜歡演戲，所以無論甚麼裝也好，只要有機會，我都願意一試！」

同場加映：葉蒨文專訪