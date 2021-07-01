【星二代】周汶錡大仔用廣東話為典禮報幕　Kathy見證兒K3畢業︰心情無比感動

▲ 周汶錡大仔K3畢業，用廣東話為畢業典禮報幕。

名模周汶錡與法籍丈夫育有兩兒，他們安排囝囝一齊入讀本地傳統著名幼稚園，哥哥Jacques昨日（30日）K3畢業了，媽媽在網絡分享畢業典禮片段，大仔代表一眾應屆畢業同學仔，擔任畢業典禮報幕員，用廣東話叫嘉賓坐定定享受表演，認真叻仔，媽媽非常感動！

名模周汶錡（Kathy）於2012年與法籍丈夫Julien Lepeu結婚，Kathy於2015年7月誕下大仔雷棨宇（Jacques），2017年3月20日再添細仔Avner，兩兒現時分別5歲及4歲，兩兄弟年齡相近，現時齊齊讀同一間幼稚園「天主教聖瑪加利大幼稚園」。

▲ 下月生日踏入6歲的Jacques幼稚園畢業了！（IG圖片）

Jacques幼稚園畢業

Kathy不時在IG分享兒子的日常，之前見大仔Jacques在家中功課練習簿上抄寫了多句中文句子，繁體字字體端正漂亮，亦見Jacques的上學照衣領夾有「班長Monitor」的名牌，被選做班長認真叻仔，近日他更K3畢業了！

昨日（30日）媽媽再次以大仔為傲，下月生日踏入6歲的Jacques幼稚園畢業了，周汶錡在IG上載Jacques為畢業典禮中文報幕及跟同學仔表演的片段，見掛著Banner印了「天主教聖瑪加利大幼稚園第35屆畢業典禮（2020-2021年度）」。

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用廣東話為典禮報幕

在典禮報幕的影片中，Jacques穿上Sharp醒的紅色畢業袍，獨自上台拿著咪演講，在開騷前跟台下的師長嘉賓先介紹自己，用廣東話說出自己就讀班別及名字，然後向觀眾報告即將開始的節目。

你哋準備好未？你哋睇吓後邊……所以你哋千祈唔好離開你哋個座位。Enjoy the Show！

▲ 自信地指向台下觀眾，享受表演。（IG影片截圖）

周汶錡全程有錄影見證兒子的成長，她非常感動及開心，非常感謝老師主任及校長的用心教導和愛錫每一位學生，給Jacques一個很好的起步點。

哥哥畢業了！還記得K1第一天返學你帶著依依不捨的表情看着我……今天你已經可以自己一個人站在台上為學校畢業典禮報幕，心情無比感動。

此外，周汶錡有上載阿仔跟同學齊齊穿上運動服跳舞的影片，Jacques隨音樂手舞足蹈，享受其中，媽媽大讚︰「一班同學們都跳得好可愛！」

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天主教聖瑪加利大幼稚園

Jacques跟Avner均讀同一間學校「天主教聖瑪加利大幼稚園」，該校是全港數一數二的名牌幼稚園，校舍位於跑馬地，強調活動教學，著重學術，分上下午班，全年學費$40,800。

天主教聖瑪加利大幼稚園的作風低調，憑良好的校風，加上每年學生升小派位成績優異，贏得家長口碑，要入讀該校不容易，競爭大。據所在校網，很多學生畢業升讀了聖保祿天主教小學、瑪利曼小學、聖若瑟小學、番禺會所華仁小學、聖士提反書院附屬小學或救恩書院（小學部）等小學。

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責任編輯︰王明芳