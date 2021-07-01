【封閉維園】警方今中午引《公安條例》封維園球場及中央草坪　籲市民勿參與非法集結

▲ 警方今中午引用《公安條例》封維園1至6號足球場﹛籲市民勿參與非法集結。（經濟日報資料圖片）

警方今日(1日)中午引用《公安條例》，封閉維園第1至6號足球場、籃球場、中央草坪範圍以及有關通道，並呼籲在場人士離開。現時維園有警員於相關範圍駕起鐵馬，亦不斷有廣播呼籲市民不要參與未經批准集結，有本於維園聚集的人士陸續執拾行裝離開。

警方較早前於社文網站專頁指，早前接獲通知，有團體擬於7月1日在港島區舉行公眾集會及公眾遊行。經風險評估後，警方根據香港法例第245章《公安條例》禁止上述公眾集會及反對上述公眾遊行。

警方稱，公眾集會及遊行上訴委員會曾於6月29日進行上訴聆訊，決定維持警方禁止集會及反對遊行的決定。警方呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。

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責任編輯：陳正怡