【七一回歸】曾鈺成指本港學校缺乏國家安全教育　要加強培養年輕一代國民身份認識

▲ 曾鈺成。(陳國峰攝)

今日七一回歸紀念日，香港教育工作者聯會及香港升旗隊總會等在北角培僑中學進行升旗儀式，教育局局長楊潤雄、培僑中學校監曾鈺成，及教聯會副主席鄧飛等人出席。曾鈺成表示，過去本港學校一直沒有進行國家安全教育，市民、學校教師都缺乏清晰準確的國家安全意識，當局要加強教育國家觀念，培養國民身份的認識。

曾鈺成指，前年香港發生的事情，令中央認為需加強港人國家安全意識，過往基於歷史原因及一國兩制下，要進行身份教育較為複雜，學校層面亦未有足夠重視，他承認要令年輕一代真正培養國民身份認識有困難，「唔能夠幾句口號就講到」，要教育局配合資源去進行；而教育局最近已多次向學校發通告，指引學校如何進行國家安全教育，及15個科目的具體課程框架，建議在中小學不同課程如何進行國安教育，曾鈺成稱不少教師向他反映，希望有實際可用的教材配合教學，故希望當局提供教材予校方使用。

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另外，被問到23條立法，他指是本港憲制責任，雖然中央去年已制訂國安法，但兩者並無抵觸，「立法一定要做」。

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記者：蘇文軒