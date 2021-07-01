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【車費優惠】新巴城巴聯同AlipayHK推電子禮券乘車優惠　包括新用戶可獲港幣50元電子禮券

社會 12:37 2021/07/01

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

新巴城巴聯同 AlipayHK 推出「迎新獎賞」及「勁賞掃」優惠。

新巴城巴聯同 AlipayHK 於即日起至8月31日，推出兩項電子禮券乘車優惠，包括 AlipayHK 的新用戶可獲價值港幣50元的電子禮券迎新獎賞，以及如使用 AlipayHK App 掃描於新巴及城巴設施內的「二維碼」，可享搭車優惠3元「勁賞掃」電子禮券。是次優惠可配合政府的電子消費券同時使用。

新巴城巴專屬迎新獎賞

  • AlipayHK 的新用戶可獲價值港幣 50 元之電子禮券迎新獎賞乘搭新巴城巴專營路線，包括港幣4元禮券5張及港幣3元禮券 10張。

「新巴城巴勁賞掃」優惠 AlipayHK

  • 用戶可使用 AlipayHK App 掃描於新巴及城巴設施內，包括車廂「動態巴士站顯示屏」、巴士站候車亭的「實時到站電子顯示屏」，以及個別巴士站站柱相關優惠宣傳品上的二維碼，即可獲港幤2元及港幣1元「勁賞掃」電子禮券各一張。於推廣期內，每位用戶每月可換領「勁賞掃」禮券一次。
     
  • AlipayHK 用戶使用「易乘碼」乘搭新巴及城巴旗下專營巴士路線，可自動消耗禮券以扣減車資。上述兩項優惠由 AlipayHK 提供並受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽 AlipayHK App 或網址

新巴城巴的新電子支付系統於今年 5 月 9 日起已全面覆蓋全線 300 多條專營巴士路線，接受 乘客以交通二維碼（「QRCode」）支付車資。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：郭詩詩

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