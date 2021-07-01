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【無品住客】Staycation自爆酒店偷沖涼液　住客：我用水樽唧走晒佢哋

休閒消費 13:59 2021/07/01

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有住客自揭會「用水樽唧走」酒店的沐浴露和乳霜。

有人住酒店時發現房間提供的洗頭水、沐浴露很好用，會很想買下來。不過，亦有人在網上自爆曾用蒸餾水樽注入酒店的沐浴露和乳霜，帶回家使用。事件引來網民批評，有人指事主「好cheap」，但「老實」。

有網民在facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發帖文詢問谷友知否金域假日酒店使用的是哪個品牌的沐浴露，因身邊有朋友使用後，很喜歡那種香味。所以，樓主希望買來送給那位朋友。

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豈料，有谷友回覆時卻表示「真係好香，我用水樽唧走晒佢哋拎走」，並上載圖片自揭曾偷偷取走酒店提供的沐浴露和乳霜。從相片可見，涉事人用兩枝蒸餾水水樽注入產品，並指一枝是「lotion」，另一枝是「沖涼用」。此舉令谷友嘩然，引來熱議，有人指她竟敢說出來，但亦有人欣賞她敢說出來。事後該名網民刪除留言，惟早已被其他谷友截圖。

    點擊圖片放大
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另外，也有不少谷友認同該酒店的真的很香。有人谷友指出該酒店使用的沐浴露是屬於英國品牌「The White Company」，樓主知悉後已開團團購。同時，有人表示近日去該酒店時，發現浴室內的沐浴露和洗頭水等用品已被鎖住。

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責任編輯：羅嘉欣

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