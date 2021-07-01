【封閉維園】警方指近日有數人被捕涉呼籲參與非法集會等　將按發展評估何時解封維園

▲ 港島總區(行動)高級警司廖珈奇向傳媒交代警方於維園正進行的封閉行動。（擷自警方直播）

警方今日(1日)中午引用《公安條例》，封閉維園第1至6號足球場、籃球場、中央草坪範圍以及有關通道。港島總區(行動)高級警司廖珈奇指是次決定按過去數日風險評估作出，又指過去數天已有數人因呼籲參與未經批准集會、無牌管有槍械、彈藥及仿製槍械、涉存有爆炸品而被捕及檢控。

港島總區(行動)高級警司廖珈奇向傳媒交代警方於維園正進行的封閉行動，提到較早前有團體申請於維園集會遊行，並以維園為起點及集會地點，獲警方發出禁止集會及公眾遊行通知書，亦已經公眾集會及遊行上訴委員會確認。

他稱，警方較早前已作好多風險評估，於公共安全、公共秩序及考慮到他人權利及自由基礎下，仍留意到有人於網上呼籲到維園參與已禁止集會，考慮種種風險後，決定引用《公安條例》第17(4)條封閉維園部分地點，封閉位置範圍與早前六四集會一樣。

他又提及，過去數日發生案件，包括有人被捕及被檢控，於網上呼籲參與已被禁止及反應的遊行，有關人士暫未被檢控；而兩名人士被捕涉存有爆炸品，意圖傷害他人生命及財產，無牌管有槍械、彈藥及仿製槍械，其中一人已被落案撿控及安排周五提堂。

他又稱，今日凌晨有人士公然向禮賓府投擲汽油品及引起火警，警方就此予以強烈譴責並作出深入調查。

被問及暫時只見市民於維園內打籃球，為何作出封維園行動，又何時會解封，廖珈奇表示現時情況會一直產生變化，難以眼前情況做判斷，強調有關決定合適，並可避免違法事件發出；又指會按今日事情發展，定時作風險評估，再作適當解封安排決定。

至於今日警方部署，警方今日不論於灣仔、金鐘、維園及天后一帶加強警力，做好準備應付已知或未知情況。

廖珈奇指市民可續由中央草坪北路或高士威山道，由東向西橫過維園，呼籲正午12時已生效封閉維園相關地區，任何人如未經准許進入或逗留，已干犯罪行，最高刑罰監禁12個月；又提醒維園今日原訂的集會已被禁止，任何人如持續進行未經批准集結， 最高刑罰監禁5年，如作出公布及宣傳，最高刑罰監禁為12個月。

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責任編輯：陳正怡