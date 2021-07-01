【情深笑話】4妻兒被保姆活活燒死 丈夫索賠億元交新歡再婚生女

▲ 4妻兒被保姆活活燒死，丈夫索賠億元交新歡再婚生女。

2017年發生的杭州保母縱火案在內地轟動一時，林生斌的妻子及3名年幼子女被保母活活燒死，他在慘劇中痛失至親，幸福家庭不再。妻兒離世後4年，林生斌無減對妻兒的思念，日前更發文寫下「等忙完這一生，我來看你們」，不禁讓人感心痛。

然而，綜合內地傳媒報道，林生斌失去妻兒的1470天後，他昨日宣布再婚生女。網民卻感慨，原來深情就是個笑話。

▲ 林生斌再婚生女。

杭州保母縱火案轟動一時

2017年6月，保母惡意在林生斌的家中縱火，導致其妻及10歲、8歲及4歲子女不幸死亡，林生斌因在外工作逃過一劫，卻從此與妻兒天人永隔。

據法院判決書顯示，保母因賭債計劃縱火後再救火，令林生斌為答謝她而借錢給她，可是火勢愈燒愈猛，最終釀成4人死亡的悲劇。她事發時逃離現場，其後受到法律制裁，執行死刑。

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孤身一人願努力生活下去

妻兒離世後，現年40歲的林生斌一直努力走出喪親陰霾，即使他慢慢振作起來，重新過日子，但對妻兒的思念之情並沒有減少。他在微博分享生活及感受，妻兒的死忌將至，他早前發文寫道︰

死亡並不是生命的終點，遺忘才是最後。等忙完這一生，我來看你們。

網民一直鼓勵林生斌要走出傷痛，認為他對亡妻十分思念。然而，林生斌昨日在微博宣布，已娶妻生女，女兒名叫暖暖。林生斌說，新妻子很好，可以包容他，讓他有安全感，他終於有所依靠，家庭的溫暖再度重獲。

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不過，網友一面倒指林生斌忘本，推斷他由結識第二任妻子，加上拍拖和女方懷孕日子，認為林生斌在妻子死後不久經已結織其他女性。亦有網友怒斥﹕「林生斌隱瞞再婚生女，消費逝者，賣深情令人作嘔。」

2018年5月，林生斌向法院提起生命權糾紛民事訴訟，起訴物業公司、開發、施工、監理和消防等9方，索賠1.3億元人民幣。其後，杭州市中級人民法院通報，林生斌與物業服務集團有限公司等單位達成調解協定。雙方就賠償金額達成了一致，但數字不方便透露。

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