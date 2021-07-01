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【媽媽煲劇】阿媽沉迷睇《大叔的愛》女友齊撐BL劇　港男質疑︰真係正常咩？

親子 15:12 2021/07/01

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港男大呻阿媽一把年紀沉迷睇《大叔的愛》。

日劇改編的香港版《大叔的愛》正在ViuTV熱播，3大男主角黃德斌、以及MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）譜出Hehe三角戀，演出爆笑大獲好評。有港男在網上大呻阿媽一把年紀沉迷《大叔的愛》，更獲女友力撐，令他不禁質疑「真係正常咩」？

《大叔的愛》播出數天，吸引大批女觀眾追看，當中不乏師奶粉絲。一名港男在「香港討論區」以「我接受唔到老媽子睇BL劇，佢居然喺到睇大叔的愛！」為題發帖文，指阿媽都一把年紀，想不到她竟然追看BL（Boys’ Love）劇，一問之下，原來阿媽連日版都有看。

原來佢睇咗日版覺得好好睇，依家有港版大叔的愛，佢尋日睇到好開心喺到笑！

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更令港男崩潰的是，連女朋友都有收看，還力撐未來奶奶稱好正常，令港男不禁疑惑︰「真係正常咩」？故他發文徵求網民的意見。

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大部分網民認為看BL劇沒有問題，反而顯得阿媽開通，「你呀媽冇問題，係你先有問題」、「你睇AV阿媽又冇話過你」。港男補充指阿媽有時幾開通，但他仍難以想像阿媽愛看BL劇。

點擊圖片即睇網民意見︰

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ViuTV捧紅的男子組合MIRROR成員一直人氣高企，吸引到一眾「媽媽級」、「姐姐級」追星，當中以姜濤最多粉絲，港台節目《視點31》曾訪問一位小朋友，投訴媽媽只顧追星，「掛住睇佢無時間陪我」，媽媽笑稱兒子只是呷醋。詳見【下一頁】

同場加映︰姜濤專訪

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責任編輯︰王明芳

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