【布吉沙盒】泰國布吉今日起正式通關　港人已完成接種新冠疫苗今起可到布吉旅遊

▲ 泰國布吉今日起正式通關，已接種兩劑疫苗的港人今日起可到布吉旅遊。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日(1日)僅新增4宗輸入確診個案，本港已連續26日未有錄得新增不明源頭個嶪。泰國駐港領事館昨日(30日)公布，泰國布吉島今日起推「布吉沙盒」計劃，放寬香港、內地及英國等66個低至中風險地區的旅客入境，惟旅客須於14日前完成接種兩劑新冠疫苗等。

泰國旅遊局今日公布「布吉沙盒」計劃今日正式展開，容許過去至少21日停留於香港、澳門、內地、英國、美國和澳洲等至少66個被列為低至中風險地區的旅客，毋需隔離檢疫入境旅遊，惟有關人士需符合以下要求：

於14日前完成接種兩劑新冠疫苗，18歲以下如與父母同遊，可獲豁免接種

持有72小時內的檢測陰性證明，抵埗後需作病毒檢測，逗留少於7天的旅客需於第6天或第7天再作檢測，逗留10至14天的旅客，亦須於第6天或第7天作第二次檢測，並於第12或13天作第三次檢測

須事先購買旅遊及醫療保險，涵蓋與新冠肺炎相關治療及醫療支出，保額至少達10萬美元

提供「SHA+」標準指定酒店預訂證明，除非提供14日內的回程機票作證明，否則須入住指定酒店至少14天，同時需下載追蹤應用程式

事先於所在地的泰國大使館申請入境證書

計劃表示，如抵布吉旅客經病毒檢測後呈陰性，可到訪布吉任何地方，期間需緊遵當地防疫措施，包括於公共地方及交通工具戴上口罩，逗留布吉逾14日後獲准到泰國其他地方繼續行程；現時有8間航空公司提供直航機到布吉，包括國泰航空、英航、泰航、新加坡航空等。

「布吉沙盒」計劃亦設有「融斷」機制，如布吉島每周新確診感染個案達90宗，或者住院率達到當地衞生系統容量的8成，措施就可能會暫停生效。 泰國旅遊部門早前亦指，期望「布吉沙盒」計劃可於本月至9月期間吸引10萬名遊客，為當地帶來約2.8億美元收入。

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責任編輯：陳正怡