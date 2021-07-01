【聲夢傳奇】跟冼靖峰網上放閃被揭戀情　詹天文否認拍拖強調以學業為重

▲ 《聲夢》參賽者詹天文否認戀情。

TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》已接近尾聲，當中15歲學員詹天文（Windy）於第9集中被淘汰，但她依然成為網民的焦點，只因這位未成年的參賽者上月爆出戀事，被指跟同屬紅隊的23歲學員冼靖峰（Archie）譜戀曲。

日前詹天文於IG開Live跟網民互動時，被追問是否跟Archie相戀時，她斬釘截鐵否認，年紀輕輕的她既說：「我覺得要以夢想跟學業為主，所以我沒有拍拖。」

詹天文（Windy）日前於IG開直播，只得15歲的Windy於直播中表現活動開朗的一面，不時在哼歌，當中有網民問及Windy如何減肥和護膚，另外會否學業跟唱歌雙線發展。

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▲ 詹天文於直播中否認戀情。（取自instagram）

此外網民們留言問她是否跟隊員Archie拍拖，她沒有迴避，當中更說：「繼續回答問題，最多人問我有沒有拍拖，我在這裡說一聲，沒有，我沒有拍拖，因為我現在這年齡，我覺得要以夢想跟學業為主，所以我是沒有拍拖。」之後做出劈西瓜手勢。

不過期間有疑似Archie粉絲留言攻擊Windy，當中有人寫道「你傷害死波哥啦，成日黐住波哥。」

▲ 詹天文跟冼靖峰關係非淺，一個耳筒兩份用。（取自instagram）

現年15歲的詹天文(Windy)跟冼靖峰(Archie)同屬紅隊，二人於上月被爆出戀情，事緣上月15日Archie結束歌唱訓練後，搭車回家期間，邀請近日忙於溫習應付考試的Windy進行直播。

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▲ 早前眾人為冼靖峰慶生。（取自instagram）

直播期間，兩口子不斷公開打情罵俏，Archie表現出非常了解Windy，例如知道對方的考試日程、她的近視度數等等，另外Archie又大讚Windy皮膚好好，仿如戀人的甜蜜互動。



有網民忍不住留言指二人隔空「放閃」，Archie扯開話題，指著身後的街燈唱出他曾在《聲夢傳奇》中獻唱作賽歌曲《黑夜不再來》，當中唱道「如果將街燈的光線代表真愛」。

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整個直播過程中，Archie都不斷逗笑Windy，令近日埋頭溫習的她放鬆一下。直播的後段二人亦有邀請其他《聲夢傳奇》的學員包括炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）和張馳豪（Aska）等加入，不過氣氛與之前只得二人的甜蜜氛圍相差甚遠。

另外導師泳兒於IG分享節目花絮照片時，見到Archie與Windy在其身後一個耳筒兩份聽，如一對小情侶在甜蜜互動。

其實在二人開Live之前，曾有網民爆料指巧遇Archie與Windy拍拖撐檯腳食飯，此外男方被指於上月24日夜訪Windy將軍澳的屋苑，戀情亦因而不徑而走。

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