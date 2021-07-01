【七一回歸】楊潤雄到北角培僑中學參與升旗禮　鼓勵學生學好中華文化和中國歷史

▲ 楊潤雄到北角培僑中學與師生、嘉賓一同參與升旗禮。（網上圖片）

今日（7月1日）是中國共產黨建黨100周年，亦是香港特別行政區成立24周年紀念日。教育局局長楊潤雄於社交平台表示，自己今早到北角培僑中學與師生、嘉賓一同參與升旗禮，鼓勵同學們學好中華文化和中國歷史；另指中國共產黨是「一國兩制」方針的創立者、領導者、踐行者和維護者，而香港是國家不可分離的一部分。

楊潤雄表示，今年的7月1日具有雙重意義，既是中國共產黨建黨100周年的重要日子，也是香港特別行政區成立24周年紀念日。他指出，除了要熱烈慶祝之外，也應該紀念成立特區的初心。

他指出，中國共產黨是「一國兩制」方針的創立者、領導者、踐行者和維護者。香港特別行政區根據《基本法》順利回歸祖國，不但解決了歷史遺留下來的問題，更給港人享有獨特優勢；香港是國家不可分離的一部分，在「一國」之下有祖國作為堅強後盾，在「兩制」之下有「港人治港」、高度自治，可以保持安定繁榮，持續發展。

他今早在北角培僑中學與師生、嘉賓一同參與升旗禮，看着國旗徐徐升起，指大家都深深感受到國家與香港的緊密關係，又鼓勵同學們學好中華文化和中國歷史，包括中國共產黨團結人民成立新中國的奮鬥歷程，以及帶領國家站起來、富起來和強起來的偉大事業。除了認識國情之外，他亦希望同學努力學習、增進學識，未來把握香港融入國家發展大局的機遇，發揮所長及作出貢獻。

他又提到，國旗及區旗分別是國家和香港特別行政區的象徵，必須要認識、尊重和愛護，又在社交平台發布一條片段，介紹國旗及區旗的象徵以展示位置等。

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責任編輯：郭詩詩