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【新冠肺炎】今日4宗輸入個案涉由英國印尼俄羅斯抵港　均帶有L452R變種病毒

社會 14:30 2021/07/01

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今日新增4宗輸入個案，本港連續26日無新增源頭不明個案。（梁偉榮攝）

本港今日(1日)新增4宗輸入個案，已連續26日未有錄得不明源頭感染個案，至今本港個案累計11,928宗，包括11,927宗確診個案及一宗疑似個案。

今日新增4宗確診個案，分別由英國、俄羅斯及印尼抵港，均未有接種新冠疫苗：

  • 第11,925宗：27歲女子，無病徵，6月29日乘搭CX270航班從英國抵港
  • 第11,926宗：54歲女子，無病徵，6月29日乘搭TK083航班從俄羅斯抵港
  • 第11,927宗：19歲男子，無病徵，6月29日乘搭KL819航班從英國抵港
  • 第11,928宗：40歲女外傭，無病徵，6月11日乘搭CX2780航班從印尼抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店

衞生防護中心昨獲通報2宗於英國確診個案，涉一名43歲女子及其5歲男童家人，上月18日由香港出發抵達英國，3日後確診，二人均無病徵；為審慎起見，兩人留港期間曾居住的馬鞍山海澄軒海景酒店，被納入強制檢測公告。詳情請見【下一頁

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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