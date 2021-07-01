【生命小鬥士】女童40%燒傷難熬疤痕痛楚　媽媽伴女兒復健3年︰天無絕人之路

▲ 台灣女童渝兒40%燒傷，媽媽伴女兒復健3年重獲新生。

一場無情的意外大火毀了女童。10歲的渝兒在3年前一場露營活動，全身40%有2至3級燒傷，住在ICU 20多天，跟死神搏鬥過後，更是非常漫長的復健之路，身上的疤痕火灼痕癢，痛楚難耐，小妮子哭著忍耐，痛苦後會勇敢樂觀面對。媽媽一直陪伴女兒，意外至今歷3年多，見證女兒成為生命小鬥士。

台灣女童全身40%遭燒傷

於2018年4月5日，台灣女孩渝兒在假期跟家人一同出發到苗栗露營營區，她跟其他小朋友一同被隔壁營友所用的柴燒水壺吸引去觀看，突然間熱水壺炸開，大量熱水與蒸氣噴濺在渝兒身上，一瞬間她倒地打滾，媽媽見狀的心如同停止跳動。

▲ 10歲的渝兒在3年前一場露營活動，全身40%有2至3級燒傷。（圖片︰渝兒寶貝重生紀錄）

意外令女兒全身2至3級燒傷，面積約40%，住在加護病房23天，初時因燒傷大量脫水，意識不清一直昏睡。渝兒媽媽接受TOPick訪問表示在此3年以來，最難捱的事就是女兒在加護病房內跟死神拔河的日子。

▲ 媽媽一直以來陪伴女兒作戰，捱過漫長的康復之路。（圖片︰渝兒寶貝重生紀錄）

回顧女兒3年來重生之路

媽媽為女兒開設了facebook專頁「渝兒寶貝重生紀錄」，一路以來紀錄女兒受傷後的生活，看見渝兒燒傷時全身綁著紗布、小小身軀留有一大片疤痕，令人心痛。渝兒在媽媽及家人的支持下，如今重生了，雖然3年後身上依然留有永不磨滅的疤痕，但已被渝兒的笑臉和堅強蓋過了。媽媽整頓了思緒，剪輯影片回顧女兒的重生之路，坦言百感交集︰

雖然平常有拍影片紀錄的習慣，但花了三年才有勇氣整理，影片完成後看一次心痛一次，尤其回想起過往一幕幕，都會忍不住緊緊抱著身旁的渝兒不放。

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撐過辛苦復健及治療

回想意外後數天，渝兒進行第一次清創手術，術後一直輸血，清醒後立即進行復健，一個簡單的吃餅乾動作都變得很吃力。在輪椅上日復日進行復健，一個拍手動作要練習很久很久，而復健中，渝兒有展示笑面，令痛心的媽媽感到點點安慰。

復健及治療的路不易走，媽媽非常心痛女兒在加護病房傳來換藥時的慘叫聲，隔著簾聽著，已叫她煎熬心碎。之後，女兒需要進行植皮手術，要取渝兒的頭皮必需要剃光頭，媽媽為了讓女兒放鬆不害怕，跟著一起剃光頭。

▲ 渝兒的疤痕狀況日漸轉好。（圖片︰渝兒寶貝重生紀錄）

渝兒努力復健，一邊哭一邊復健，穿脫壓力衣很痛，以上無限循環。經過一年半的努力，疤痕無情地增長，需要再進手術室進行重建手術，經過6小時的手術，渝兒醒來後很痛，全身無力，是次經歷2次手術，共住院19天，出院後她仍然努力地復健及再次接受治療。

渝兒勉勵大家勇敢面對問題

3年來一直都很努力，未來也會努力，希望鼓勵更多人一起加油。渝兒希望讓更多人跟她一樣走過害怕、走過徬徨，迎向美好未來。

遇到事情要勇敢面對，如果你們不去面對的話，這件事情可能永遠都在你心裡，你可能就會感覺很不舒服。

▲ 目前疤痕還是一樣會有攣縮的情形。（圖片︰渝兒寶貝重生紀錄）

疤痕攣縮影響生長發育

媽媽提及女兒目前疤痕還是一樣會有攣縮的情形，疤痕沒有彈性影響生長發育，加上沒有毛細孔的關係，經常是又癢又熱又痛。身為父母會擔心女兒因身上有疤痕而將來受影響，如受到不友善目光、怕自覺不漂亮而失信心等。

擔心是一定會有的，但我很堅定的告訴孩子，無論如何媽媽都會陪在你身邊，伴著你走過一切難關，陪你找出所有答案。

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母女相信天無絕人之路

媽媽跟女兒一樣有感，困難既然已經遇上了，事實無法改變，只能抬頭向前行，關關難過關關過。

或許過程中會充滿荊棘，但我們永遠要相信天無絕人之路，唯有樂觀面對才能有能量走過未來的復原路。

▲ 如同她活出美麗！（圖片︰渝兒寶貝重生紀錄）

為母則強可在渝兒媽媽身上展現出來，她直言是迫出來。大人們的態度，決定孩子面對自己遭遇的看法，如果大人都無法站起來面對，那孩子又該怎麼辦才好。她勉勵自己及同路人︰

這條路非常艱辛、非常漫長，時時刻刻跟孩子相互勉勵，並肩作戰終將能戰勝一切。

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記者︰顏紫燕