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【名牌手袋】39歲前主播周嘉儀晒長腿投資有道 一身Hermès名牌袋逾百萬元

娛樂 16:17 2021/07/01

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前主播周嘉儀投資有道歎名媛生活，Hermès愛好者再曬新一批收藏手袋。

今年39歲的前無綫主播周嘉儀（Venus）自從離開TVB後，於2015年轉職到證券公司市場策劃部任職，出身葵涌公屋的她投資有道，過著富貴生活。家中擁有逾百萬的Hermès手袋收藏，近日又有新品到手。

周嘉儀曾被封為「最索新聞女郎」，大學畢業後就投身TVB任職新聞主播，連計實習記者時期，周嘉儀在無綫效力整整12年，最後於2015年離職，同年轉往金融界，到證券公司市場拓展部工作，至今職銜已達董事級數，絕對是位職場女強人。

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在職場上努力打拼，周嘉儀在生活上亦非常得犒賞自己，她近年已遷往荃灣海景豪宅爵悅庭。喜愛更新社交網的她，經常分享她的「名媛」生活，歎下午茶享受Spa，過著寫意人生。

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此外，周嘉儀亦經常愛在社交網站分享她的工作造型照片，而最搶眼的莫過於她手上多個名牌手袋。Chanel、Dior等的品牌已是必備，而頂級奢華手袋、名媛身份認證的Hermès，周嘉儀亦擁有多個不同顏色和型號作襯衫之用。

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近日周嘉儀上傳的近照中，見她曬出第一次亮相的海葵紫色Kelly 28，炒價約14萬港元。另外還有小巧輕盈的粉紅色Mini Kelly，約17萬。周嘉儀分別為手袋配上twilly，更有標誌性。

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相信周嘉儀是Hermès Kelly手袋的忠實擁蠆，除了新亮相的兩款Kelly Bag，之前出鏡率最高的要數最百搭的大象灰Hermès Kelly 25 Bag。

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另外，奶白色的Hermès Kelly 25 Bag亦經常出現，配襯相對女性化的打扮。拼接款的Hermès Kelly限量字母包也是周嘉儀的頭好，。

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她還分別有較大Size的玉蘭粉色Hermès Kelly 28 Bag以及藍色Kelly 28 Bag，兩個手袋官方價錢約8萬元，代購索價約14萬。小型的Hermès手袋，周嘉儀則有啡色和紅色的Hermès Roulis，約5萬港幣。

周嘉儀的新款收藏，還有大象灰色的Kelly to go，約6萬元，認真矜貴。

大象灰色的Kelly to go。

同場加映：劉佩玥專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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