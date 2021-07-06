【5000元消費券】TVB夥WeChat Pay推抽獎　幸運兒可將消費券金額翻多兩倍

▲ 無綫電視夥拍WeChat Pay推出消費券抽獎活動。（資料圖片）

政府最新公布，截至今晚（6日）6時，消費券已有350.5萬人登記，較昨日（5日）增70.9萬人。無綫電視即日起至8月27日，推出抽獎活動「WeChat Pay HK x 富融銀行呈獻：睇電視抽WeFun 5000融易變10000」，幸運兒有機會把消費券金額倍增至最多1.5萬元。

活動日期7月2日至8月27日，分兩個階段，每個階段兩輪（即合共4輪）登記及抽獎。而第二階段更會加碼抽獎，再送多5,000元給100位成功登記第3及第4輪的觀眾。

第一階段的第1輪登記已結束，第2輪於7月5日晚上8時起開始登記，7月8日下午5時截止登記。第二階段於8月25日至27日舉行，第3輪8月25曰晚上8時起登記，8月26日下午5時截止登記。第4輪8月26日晚上8時起登記，8月27日下午5時截止登記。

每一輪登記，均會設有一個專屬二維碼（QR Code），於翡翠台不同節目內的螢幕左上角隨時出現，觀眾以手機（或平板電腦）掃二維碼，便完成登記，每一輪只可登記一次。在本遊戲接受登記的同時，亦會提醒觀眾，若想得到遊戲所贏得的回贈，需以WeChat Pay HK登記，領取政府發放的5,000元電子消費券。

每一輪登記時間截止後，將會馬上舉行抽獎，系統會隨機抽出每位登記觀眾，首500元電子消費券的回贈比率（由 1%至 100%不等，即最少獲得5元回贈，最多可獲得500元回贈），並於同日晚上，陸續以短訊（SMS）形式，通知所有登記觀眾，然後觀眾只要答中一條簡單問題，便可知道自己該輪抽中的回贈比率。

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責任編輯：吳卓峰