【法團羅生門】將軍澳彩明苑法團數千萬存款疑遭挪用　警方拘48歲物管經理被指涉案

▲ 將軍澳彩明苑現醜聞，法團聲稱逾千萬元存款，疑遭人偽造文書，之後非法挪用。（陳靜儀攝）

將軍澳彩明苑現醜聞，法團聲稱逾千萬元存款，疑遭人偽造文書，之後非法挪用。警方稱前日凌晨於將軍澳拘捕48歲姓黃男子，涉嫌盜竊，涉及金額仍在點算，交重案組調查；據悉疑人是屋苑物管經理。物管公司管理層質疑這是「集團式罪案」，牽涉款項龐大，盼警方查清事件。

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彩明苑屬房委會「可租可買計劃屋苑」，10座大廈當中有6座是出售居屋，4座是出租公屋，已經成立業主立案法團，物管公司是佳定。法團6月30日晚上於屋苑貼出告示，指多年來累積數千萬元款項，疑遭佳定物管經理，長期透過虛假文書、造假帳目、欺騙等不法手段挪用盜竊。法團現正查核具體損失及實際財政情況，亦已通知房委會及領展等業主代表。

法團主席、前西貢區議員何民傑回覆TOPick稱，數天前獲疑人告知，一直以來長期偽造文書，數以年計，「去到冚都冚唔住嘅情況下，先肯承認」，當時他勸疑人向警方自首；不過他以警方正在調查為由，拒絕交代疑人供稱的犯案細節。他稱當下有4件事要做，包括配合警方調查、維持屋苑物管及清潔運作、盡力向小業主交代，以及向涉事機構追討損失。下周法團將舉行業主交流會公開交代。

佳定母公司、第​一太平戴維斯行政總裁兼房委會委員陳志球向TOPick表示，彩明苑的公款戶口由法團4名委員聯名持有，獨立核數亦由法團聘任。他稱法團早前欠佳定300多萬元款項，下屬向法團索取法團委員的聯署支票後，卻獲銀行告知無法兌現；之後佳定追問何民傑，才被告知銀行存款被人盜竊，現在只剩下十多萬元。

陳志球質疑這是「集團式罪案」，牽涉款項龐大，盼警方查清事件；他強調即使法團或「無錢找數」，也承諾佳定會以居民福利作前提，續為屋苑提供清潔、管理服務。

屋苑有居民對事件表示震驚。住戶吳先生稱，期望警方盡快查出事實，到底是物管公司員工不當挪用款項，抑或法團私下侵吞公款，現階段居民無從得悉，只好寄望違法者必須承擔法律後果。另一住戶何太就質疑，法團運作透明度一直很低，帳目不清，「貼出來的財務報表，只見一條大數，涉及的細數卻很混亂，小業主一直唔知咩事。」

房委會發言人稱，作為其中一位業主，非常關注並密切留意事件。由於案件正在調查中，不宜評論。

西貢民政事務處在6月30日接獲彩明苑業主立案法團通知事件，據悉法團會積極作出跟進及適時向居民作出交代。民政處正與法團保持密切聯繫，會繼續密切留意事態發展，以提供適切協助。

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記者：吳卓峰