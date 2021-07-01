【七一回歸】香港區家長教師會聯會舉辦拼畫活動　借藝術慶回歸

▲ 多名師生及家長拼砌巨畫，以此慶祝共產黨100周年及香港回歸24周年，同時傳達關愛、共融、尊重及無私訊息。（曾卓鋒攝）

今日（1日）是中國共產黨建黨100周年，亦是香港特別行政區成立24周年紀念日。香港區家長教師會聯會舉辦「香港島教育界傳情寄意慶回歸」活動，由多間港島區學生師生及家長利用拼畫的方式拼砌一幅拼畫，以表達出對國家的情懷及慶祝回歸及建黨100周年。中聯辦港島工作部副部長楊成偉、港區人大代表葉國謙、教育局局長政治助理施俊輝等人受邀出席。

即看「香港島教育界傳情寄意回歸」活動情況：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

由香港區家長教師會聯會主席丁柏希發起，聯同香港島校長聯會主席方仲倫校長、白註冊教師協會籌備委員會主席王一鳴校長及漢華中學校長關穎斌攜手合辦「香港島教育界傳情寄意回歸」活動，借拼畫的方式表達對香港回歸祖國24年及中國共產黨100周年；同時以「香港是我家、不分你我他」為主題，冀借藝術傳達關愛、共融、尊重及無私的訊息。是次活動更集合港島區55間學校、逾300位校長、師生及家長合作，拼砌一幅16米乘10米的巨畫。

楊成偉致辭時表示，對於今次有55間學校、300多人參加活動，在疫情清零的情況下用這麼短的時間完成籌備表示祝賀及敬意，又指感受到其熱鬧的氣氛。

他亦表示，今日為香港回歸祖國24周年的日子，同時為中國共產黨建黨100周年，提到香港在中國扮演很重要的角色；又提到近年「一國兩制」面對不少困難及波折，但國家砥勵前行，縱使面對不少政治風波，亦能迎難而上，包括立香港國安法及「愛國者治港」方針，成功能香港由亂轉治。

他續指，現時乃為一國兩制新起點，香港有著新前程，並引用國家主席習近平今早在天安門的致辭，「未來是屬於年輕人」，並指明天會更好。

葉國謙致辭時表示，香港回歸祖國，是我國百年大業的重要時刻。他亦提到，近年香港面對黑暴及出現選舉制度漏洞，更有人企圖奪取管治權，但中央仍對香港貫徹「一國兩制」精神，並一年前後制定港區國安法及及完善選舉制度，為香港長治久安奠下基礎。

施俊輝致辭時指，活動主題推動正面教育，推動正向價值，教育局感謝主辦方安排活動。他表示，教育局未來工作將會繼續加強愛國教育、教年青人對香港及國家有承擔及做好國家安全教育。他亦不忘呼籲市民盡快接種疫苗，以盡快築起屏障。

丁柏希表示，是次活動希望可以培養學生的國家觀念、民族感情及國民身份認同，以及共同維護國家安全的意識的責任感，讓學生成為尊重法治和守法的良好公民，以生命影響生命，以身教作為子女的榜樣，為香港及祖國帶來更多正能量。他亦透露，是次活動僅籌備3星期，但在大家的配合及努力下，是次活動依然能夠完成。

關穎斌表示，今次活動是教育界首創，聯結多名師生及家長的合作才有今次的活動，又提到今次活動的象徵意義體現到團體的力量，家校合作，並傳達愛香港、愛國家、社會能夠重新出發的正面訊息。

有參與活動的學生表示興奮，中四來自內地的藩同學表示，今次活動讓她感受到香港與內地是一個大社區，又表示從中感受到香港人的包容及友善。她亦提到自己有幸成為今次活動的一份子，可以見證著香港回歸24周年及共產黨建黨24周年的時刻。

土生土長的中五鄭同學則表示，是次活動能夠提升對中國人的身份認同，亦能夠對國家了解更多，以及國家與香港之間的關係。他續指，可透過活動了解到和陸共處的重要性。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒