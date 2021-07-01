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每日為陳茵媺沖愛妻咖啡 陳豪分享夫妻情趣兼慳錢方法

娛樂 14:00 2021/07/01

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陳豪分享咖啡心得。

一向醉心咖啡研究的「咖啡王子」，日前出席活動，分享沖咖啡心得，陳豪直言沖泡的心情會影響咖啡的味道，例如他曾品嘗兩位特奧運動員的手沖咖啡，認為味道讓他感到很有活力，可能源自他們對手沖咖啡的熱衷及興奮。

問到屬「愛妻號」的陳豪，沖給太太陳茵媺的咖啡又是否特別香甜？他笑言：「甜到日日都有，時時刻刻都有。」

陳豪與陳茵媺同樣熱愛咖啡，他每日都會為太太沖一杯專屬咖啡，味道偏香及有朱古力味，他說：「飲咖啡絕對是我和太太之間的小情趣！以前Aimee喜歡去不同的coffee shop，如今有我每日沖專屬咖啡，既可慳回不少錢，最重要是撐老公品牌，不用幫襯其他公司！」

陳豪又自爆暑假將至，勢將全力陪子女盡情去玩，他說：「之前從外地拍完劇回港，撞正子女考試在即，需要不斷跟他們補習，自己雖然頭都暈，幸好成績出來不錯，始終小朋友有家長跟緊些，成績也會好些，暑假當然要獎勵一番。」

陳豪所創立的咖啡品牌Blooms Coffee，近日跟富衛尊尚商務中心舉辦「手沖咖啡品嚐工作坊」，並邀請兩位在活動前已接受基本手沖咖啡培訓的香港特殊奧運會（特奧）運動員擔任小助手，讓他們在商務中心精品咖啡專櫃正式實習前率先體驗咖啡師工作。

撰文 : TOPick柴犬出動

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