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【港澳通關】孔繁毅料本港短期內可與內地及澳門通關　惟新加坡已棄清零暫不建議重啟旅遊氣泡

社會 16:38 2021/07/01

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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，本港已達到與內地和澳門恢復通關的條件，只要個案清零及做好外防，有機會做到短期內通關。（經濟日報資料圖片）

本港已連續26日未有源頭不明新冠肺炎個案，消息指港澳有望本月中有條件通關。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，本港已達到與內地和澳門恢復通關的條件，只要個案清零及做好外防，有機會做到短期內通關。

孔繁毅今日(1日)接受電台訪問時提到，復必泰疫苗對Delta變種病毒保護率逾8成半，而根據醫學研究指出，接種復必泰疫苗後，如病毒變化不大或於2、3年後才需要接種加強劑，認為目前最重要是做好外防輸入及篩查，市民亦要盡快接種疫苗，對9月前本港達到7成群體免疫表示樂觀。

對於新加坡與本港通關，孔繁毅指, 現時新加坡政府放棄「清零」，改為直接推動疫苗接種，有機會令社區出現大型爆發而顧此失彼，暫時不建議兩地開通旅遊氣泡。

另外，他亦補充數據顯示疫苗接種率愈來愈高，兩種疫苗整體安全，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視逾400宗嚴重個案，絕大部份個案尤其是21宗死亡個案都與疫苗無關，僅部分出現面癱症狀與疫苗有關，而300萬劑已接種疫苗中只有77宗，暫時科興及復必泰疫苗約各佔一半，9成人可完全康復。

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責任編輯：陳正怡

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