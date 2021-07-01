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【講話解讀】譚耀宗稱中央重視香港　劉兆佳指反映外部勢力影響仍在

政治 16:54 2021/07/01

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譚耀宗相信，日後政策及工作會圍繞落實維護國家安全機制等方向。（經濟日報資料圖片）

國家主席習近平今日在中國共產黨百年慶祝大會上發表講話，當中提到港澳台。全國人大常委譚耀宗認為，反映中央重視香港的大方向沒有改變。

獲邀到北京出席大會的譚耀宗指，過去一國兩制執行時曾出現走歪及偏離情況，習近平的講話有現實意義，是針對當前實際環境。

至於習近平發言提及港澳，譚耀宗認為，可見中央重視香港，對香港的政策、方針及大方向沒有改變。他續指，習近平要求，繼續落實維護國家安全制度機制、維護社會大局穩定及保持香港長期繁榮穩定等，相信香港日後的政策及工作，會圍繞有關方向。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則稱，習近平講話反映，中央認為外部勢力影響仍然嚴峻，還有文化、思想、教育等軟對抗，需要密切留意及加強應對。

另外，經民聯則認為，習近平要求維護國家安全及落實全面管治權，認為港府要繼續完善國安法制，維護國家安全及發展利益。

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責任編輯：陳宛彤

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