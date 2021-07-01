【減肥大作戰】新西蘭及英國研發「減肥神器」　牙齒安裝磁鐵嘴巴僅張開2mm兩周減14磅

▲ 最新研發的減肥裝置令佩戴者嘴巴只能張開約2毫米

新西蘭和英國最近研發出一個減肥裝置，用磁鐵把人的下巴鎖定，令嘴巴只能張開約2毫米，限制佩戴者的飲食，讓他們只能流質食物。研究員指，此為全球首創的裝置，用來對抗全球肥胖流行病。但有專家批評此舉非常危險，認為這是十分極端的減肥裝置。

據外媒報道，此裝置由新西蘭奧塔哥大學（University of Otago）及英國研究員共同研發。這個全球首創的減肥裝置名為「DentalSlim Diet Control」，牙醫會把磁鐵和螺栓安裝在使用者的上排及下排臼牙上，鎖緊後，佩戴者僅能張開嘴巴約2毫米，只可吃流質食物，但說話、呼吸也不受影響。此裝置設有一個緊急鑰匙可解鎖，以防用戶驚恐症發作或窒息。

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有7名肥胖女性參加試驗，兩星期後，平均每人體重下降了6.36公斤（約14.2磅）。參加者指，研究期間內偶然會感到適，但表示有動力減肥。首席研究員、奧塔哥大學健康科學大學副校長 Paul Brunton本周一在新聞發布會上表示，「這是一種非侵入性、可逆轉、經濟實惠，並具吸引力的外科手術替代方案」，並強調「這個設備沒有不良後遺症」。

不過，研究營養和飲食失調的專家並不認同。英國國家飲食失調中心創辦人Deanne Jade表示，此裝置像「回到了黑暗時代」，強調「非常非常危險」，認為這是十分極端的減肥裝置，會造成傷害，除非有受過足夠訓練的人士在場處理潛在的風險。另有飲食失調組織的人員表示，這完全把肥胖問題簡單化，減肥過程簡化為服從和意志力的問題。有大學營養學教授認為，這種做法具羞辱性。

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責任編輯：羅嘉欣