【旅遊氣泡】新加坡擬旅客入境免隔離檢疫　港府暫未有相應新安排

▲ 新加坡擬旅客入境免隔離檢疫，港府指進一步安排會適時公布。(資料圖片)

新加坡倡與新冠病毒共存，重點推舉疫苗接種，並允許旅客入境免隔離檢疫。當地疫情防控小組指出，嚴厲的防疫措施令人感到心力交瘁，難以長時間實施，也對變種病毒無效，故提出放棄封城、大規模接觸追蹤、入境隔離檢疫及每日追查確診個案等的抗疫措施，反之注重推廣疫苗接種，冀與病毒共存。

根據新加坡聯合早報報導，聯合領導抗疫部門工作小組的貿工部長顏金勇、財政部長黃循財和衞生部長王乙康，在上周聯名發表的《與冠病共處 如常生活》一文中表示，想達到「清零」往往需要相當嚴厲的防疫措施，長遠而言難以維持。3位部長建議，把新冠肺炎視作流感、手足口病、水痘等地方性流行病處理，市民可如常生活，定期自行檢測，確診後自我隔離及在家康復，當局也不需大規模追踪和隔離密切接觸者。

至於出國旅遊方面，3位部長表示，將與其他疫情受控的國家，相互承認彼此的疫苗接種證書，讓國人至少能前往這些地方，而旅客則可在出境前接受檢測，抵境的檢測結果若呈陰性，就無須隔離，尤其是已接種疫苗者。

文章提到，落實建議前提是國人須達到接種疫苗的2個目標，其一是到了7月初，讓三分之二的新加坡居民接種至少第一劑疫苗，接著是在星國國慶8月9日前後，讓至少三分之二的居民完成兩劑疫苗接種。

截至本周一（28日），新加坡逾320萬人已接種最少一劑疫苗，逾200萬人已完成接種疫苗。文章續指，當局會持續大力推廣疫苗接種，考慮到變種病毒的潛在風險，未來或追加劑量，甚至推出「多年接種計劃」。

除了提高疫苗接種率，3位部長稱，未來幾個月的計劃還包括，推出更簡便的檢測方式，如呼吸檢測和自助檢測儀，以及不斷改進冠病治療方法。

至於本港正與新加坡共商「航空旅遊氣泡」，對於星國最新的防疫建議，商務及經濟發展局表示，兩地政府一直保持聯繫，檢視兩地的疫情發展。如有進一步安排，會適時作出公布。

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記者：陳麗娜