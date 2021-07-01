【周末好去處】YOHO MALL愛麗絲夢遊仙境奇幻派對 10個超夢幻打卡位+期間限定主題精品
休閒消費 17:41 2021/07/01
迪士尼大受歡迎的經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》今年已經70年！適逢動畫面世70周年，YOHO MALL聯乘迪士尼，在今個暑假將舉行《愛麗絲夢遊仙境》奇幻派對！多個經典角色，包括愛麗絲、白兔先生、紅心皇后及撲克牌士兵們將化身十大主題打卡位，與大家一起重溫動畫中的場景。現場更有超過300款獨家精品將發售，紛絲萬勿錯過！
今次10個打卡位包括18呎高的「奇幻兔子洞」、5.5米長的超夢幻「時光仙境隧道」、寫意參加「瘋玩下午茶聚」、「撲克牌士兵團紅心長廊」及「撲克燈海」等。
逾300款主題精品
除此之外，YOHO MALL I 中庭亦設有《愛麗絲夢遊仙境》期間限定店，發售超過三百款主題精品，其中更包括為是次活動全新推出的限量精品，包括無線叉電器、Airpods case等。
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另外只要於商場內消費滿指定金額，即可以獨家換領製作精美的「夢幻茶具套裝」或「多用途收納袋套裝」兩款《愛麗絲夢遊仙境》主題精品。
《愛麗絲夢遊仙境》70週年奇幻派對
地址：YOHO MALL I 中庭、YOHO Urban Farm 及 II 中庭
日期：7月10日至8月29日
時間：上午10時至下午10時
記者：王嵐