【新冠疫苗】港大指逾200名青少年打針後暫無嚴重副作用　其抗體水平最快7月底出爐

▲ 港大指逾200名青少年打針後暫無嚴重副作用，其抗體水平最快7月底出爐（資料圖片）

港大醫學院就港府調低新冠疫苗接種年齡至12歲前，已開始為11至16歲青少年展開打針研究，該研究近日已成功招募逾200名青少年分別接種科興及復必泰疫苗，負責研究的港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆向TOPick表示，暫未有參加者打針後出現嚴重不良反應或心肌炎。

該研究各有逾100名參加者分別接種科興及復必泰疫苗，劉宇隆表示，會要求參加者的父母與子女接種同款疫苗，並於接種後一同抽血，從而對比兩者的抗體水平是否有差異。

劉宇隆又指，接種復必泰的參加者本月初會完成兩劑接種；而接種科興的參加者最快在下月底才完成兩劑接種及抽血，他表示，兩個研究結果分別會在本月底及下月底出爐。

劉又提到，科興近日發表針對3至17歲兒童及青少年的第一、二期臨牀研究數據，顯示各年齡層打兩針後，逾9成人驗出中和抗體，他預計港大研究結果會相若；詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：鄧凱文