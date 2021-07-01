【港澳通關】澳門：港澳通關未有具體實施日期　入境者有活動限制包括禁參加不戴口罩活動

▲ 澳門山頂醫院醫務主任戴華浩表示，港澳當局正在商討通關細節，暫時未有具體實施日期。

近期有消息指，香港和澳門計劃在7月中旬恢復有限度港澳通關，來回兩地毋須隔離檢疫。澳門山頂醫院醫務主任戴華浩表示，港澳當局正在商討通關細節，暫時未有具體實施日期，但強調入境澳門的香港旅客會有限制。

戴華浩稱，港澳兩地初步達成共識，兩地的通關適用於完成兩劑新冠疫苗接種14日後的旅客，並需要持有出發前48小時以內核酸檢測陰性結果，抵澳後亦需要接受多次檢測。而抵達澳門的香港旅客會收到藍色健康碼，當中有一定活動限制，例如入住酒店特定樓層、不可參加不戴口罩活動聚會、不能進入酒吧卡拉ok場所等。

他強調，兩地正在磋商細節，暫時未有具體實施日期，澳門一方的原則是，香港的輸入相關病例或源頭明確個案清零後14日，無引起香港社區傳播，就可以考慮兩地便利通關措施。

至於港人抵達澳門後的詳細限制，他指兩地正商討可操作性，將會有明確指示，例如不入住酒店的人士也會有其他選擇；而澳門人到香港的限制亦要等本港公布作準，但兩邊的措施不會掛勾，雙方根據各自情況制定措施，但相信對澳門人的限制會較寬鬆。

他續指，香港旅客到澳門的措施一定採取配額制，而限額在商討中，原則是分階段、循序漸進增加配額，旅客需要事前提出申請。

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記者：徐紹軒