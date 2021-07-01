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【七一回歸】多人被截查及票控違反限聚令　警方一度出示黃旗警告

政治 17:42 2021/07/01

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大批警員在銅鑼灣一帶戒備。（梁偉榮攝）

警方中午局部封鎖維園後，在銅鑼灣一帶加強巡查，下午在記利佐治街和東角道一帶設置帳篷，並有大批警員戒備，一度出示黃旗警告。多位身著黑衫或戴黃色口罩者被截查搜袋，另有市民被票控違反「限聚令」。

下午2時許，警方在銅鑼灣拘捕3名男女，涉嫌公眾地方行為不檢，其中男被捕人亦涉嫌未能出示身分證明文件被捕。警方指，有人在銅鑼灣一帶集結，期間分別展示旗幟及示威標語，高聲叫囂，引來大批途人圍觀，多次要求有關人士停止擾亂公眾秩序的行為及離開，但不獲理會。

另外，原定在記利佐治街擺街站的社民連，將街站移至鵝頸橋底，主席黃浩銘批評，現時法律界線模糊，形容「是人治非法治」，令香港人很憂慮，不過，他強調，即使有憂慮仍無礙他們發聲。

經常參與反修例活動的「王婆婆」王鳳瑤，下午在記利佐治街揮動英國旗，其後被警方帶走。

下午4時40分，有一名黑衫男子衝入商場，大批警員追截下逃至一條後巷，警方搜查其隨身物品後，票控男子違反「限聚令」後放行。

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記者：林曉君

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