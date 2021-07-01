【七一回歸】警方：至少19人被捕　涉管有仿製火器、分發煽動刊物等

▲ 大批警員在銅鑼灣一帶戒備。（梁偉榮攝）

警方連續兩年反對團體舉行七一遊行和集會，警方昨出動逾萬警力，在全港多區戒備，多人被截查。警方今晚在社交平台指，至少19人被捕，分別涉管有仿製火器、分發煽動刊物等；另有至少19人遭票控違反限聚令。

警方今日中午局部封鎖維園後，在銅鑼灣一帶加強巡查，下午圍封記利佐治街和東角道一帶，並設置帳篷，大批警員在場戒備，一度出示黃旗警告。多位身著黑衫或戴黃色口罩者被截查搜袋，另有市民被票控違反「限聚令」。

下午2時許，警方在銅鑼灣拘捕3名男女，涉嫌公眾地方行為不檢，其中男被捕人亦涉嫌未能出示身分證明文件被捕。警方指，有人在銅鑼灣一帶集結，期間分別展示旗幟及示威標語，高聲叫囂，引來大批途人圍觀，多次要求有關人士停止擾亂公眾秩序的行為及離開，但不獲理會。

▲ 社民連將街站轉移至鵝頸橋底。（梁偉榮攝）

另外，原定在記利佐治街擺街站的社民連，將街站移至鵝頸橋底，主席黃浩銘批評，現時法律界線模糊，形容「是人治非法治」，令香港人很憂慮，不過，他強調，即使有憂慮仍無礙他們發聲。

▲ 「王婆婆」王鳳瑤被警方帶走。（梁偉榮攝）

經常參與反修例活動的「王婆婆」王鳳瑤，下午在記利佐治街揮動英國旗，其後被警方帶走。

下午4時40分，多名警員在名店坊附近的一條後巷，搜查一名身穿黑衣、黑褲的男子，警方搜查其隨身物品並拍照，隨後票控對方違反「限聚令」後放行。

▲ 一名身穿黑衣黑褲的男子被截查。（林曉君攝）

另外，警方在旺角拘捕多人，包括團體賢學思政召集人王逸戰及2名成員。學聯4名成員在旺角東天橋擺街站時亦被捕。

警方傍晚在社交平台指，警方分別在鼓油街、朗豪坊外及旺角一條行人天橋上，先後以涉嫌分發煽動刊物罪拘捕5男6女。

▲ 有男子被搜出藏有可折疊利刀。（警方Facebook圖片）

至晚上7時許，警方在天后截查一名男子時，發現他藏有一把可摺疊的利刀。該名27歲男子涉嫌管有攻擊性武器被捕。警方表示，高度關注有人涉嫌在人多擠逼的鬧市內藏有攻擊性武器，不排除有人企圖利用相關物品傷害市民或警務人員，正不斷檢視及更新各區部署，針對可疑人物及車輛進行截查，以防止及打擊罪案。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君