【好學媽媽】徐若瑄為賺錢養家未讀完中學　修畢碩士改掉8個習慣身教5歲兒

▲ 徐若瑄年少時為賺錢養家未讀完中學，如今為了兒子修畢碩士課程，感謝兒子令她成為更好的人。

台灣靚媽徐若瑄於2014年與新加坡富商李雲峰結婚後，以40歲之齡誕下一子Dalton，一家三口定居新加坡，徐若瑄因工作和學業需往返新、台兩地。徐若瑄昨日（30日）在社交平台分享與BB時期的兒子在浴缸玩水，並有感而發道，自當媽媽後為了兒子改變了8個習慣。

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現年45歲的徐若瑄是排除萬難做媽媽，當年懷孕時屬高齡產婦，加上胎位較低，她足足臥床142天才剖腹誕子，住院期間她日吞13粒藥，捱了200多針，承受了很大痛苦，所以她愛子如命，為了兒子改變自己，一切都值得。

▲ 徐若瑄一家三口定居新加坡。（IG圖片）

改變睡眠洗澡習慣戒粗口

昨日徐若瑄翻看自己與年幼的兒子一起在浴缸玩水的影片，她有感而發寫下當媽媽後的8個變化，包括剪掉長髮、改變睡眠及洗澡習慣、在孩子面前戒粗口等。

為了方便照顧你，節省洗頭吹頭的時間，我剪去了我最愛的長髮

為了頭髮不要刺到你，我天天都把頭髮紮起來

因為放心不下你，三年沒進戲院看電影

最愛在浴室慢慢洗澡泡澡的我，改成洗三分鍾戰鬥澡

喜歡天亮才閉眼，在半夜寫歌沈靜的我，變成早睡早起

遇到大人世界裏各種很不爽的事超想飆髒話的時候，在你面前，壓住性子還是變成了禮貌用語

以前游泳超愛穿比基尼的我，現在穿的看起來比較像要去潛水

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身教兒子後天努力都不遲

第8個變化是兒子推動她持續進修，年少時她為了賺錢養家高中未畢業，她為了好好身教兒子，兩年前她重拾課本，於世新大學上海MBA境外碩士班進修，即使她要在新加坡、台北、上海三地奔波，再辛苦也會咬緊牙關捱到碩士畢業。

就為了你長大時，想用身教來跟你分享：就算起步比別人晚，但只要後天夠努力，都不遲的故事。

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徐若瑄感謝兒子的出現，改變了她很多，讓她成為了一個更好的人，她又強調很愛兒子，但也不會因此失去自己，「我們都要快樂，這也是為什麼再累我都還堅持著我愛的表演工作，謝謝你的理解和支持。」

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責任編輯︰林綺玲