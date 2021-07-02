【5000元消費券】7月4日起接受電子登記　一文看清完整申請步驟

▲ 7月4日起市民可透過電子登記領取消費券。（資料圖片）

港府將向720萬名合資格人士，每人派5000元電子消費券。合資格的市民可以在7月4日至8月14日間，以電子或書面登記，最快8月1日可以領取首期2,000元消費券。市民可透過指定支付平台的手機應用程式，領取個人特定識別號碼，並登入消費券計劃網站完成領取消費券的手續。

5,000元消費券發放詳情及時間表，即看：

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登記方法：

（一）電子登記：

八達通

1. 於消費券計劃網站www.consumptionvoucher.gov.hk填寫姓名、身份證號碼及可接收短訊的本地流動電話號碼等資料後，並填寫八達通卡號碼。

2. 完成上述登記後，將會獲得一個登記參考編號。有關登記經政府核實資格後，將會收到短訊確認。視乎完成登記的時間，市民可於指定時段以已登記的八達通卡領取消費券。

3. 可透過八達通App、八達通服務站、補貼領取站、零售商店（全線7-Eleven、OK便利店和惠康）拍卡領取消費券

Alipay HK、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK

1. 於手機app登入個人帳戶，並領取個人特定識別號碼

2. 進入網站www.consumptionvoucher.gov.hk

3. 認證身分

4. 提供登記資料、選定儲值支付工具帳戶及輸入特定識別號碼

5. 就「在港居住」要求作聲明

6.官方核實資格後，消費券將於指定發放日期（視乎申請時間），發放到指定賬戶

（二）書面表格：

1. 從以下途徑索取登記表格：

www.consumptionvoucher.gov.hk

各郵政局（流動郵政局除外）

民政事務總署各區諮詢服務中心

社會福利署各區福利辦事處

房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心

2. 填妥及簽署登記表格及釘附香港身分證複本

3. 於辦公時間把表格投進郵政局或指定銀行分行內的表格收集箱

6月28日派發書面申請表 一文看清完整申請步驟【附派表地點】

財政司司長陳茂波早前表示，曾申請1萬元現金發放計劃的市民，在網上登記領取消費券時，只需回答2條保安認證問題便可以登記，包括填寫上次登記電話號碼的最後4位數字，以及領款銀行戶口帳號最後5個號碼。若當時以支票領取1萬元，則需填上領取支票的郵局名稱，而若市民透過「智方便」應用程式登記，則要上傳身分證副本作網上登記。政府是次不接受郵寄申請。

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記者：陳麗娜